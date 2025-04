Osterferien in NRW: Mega-Stau auf Autobahnen – SO kannst du ihn umgehen

Der Frühling in NRW macht sich bereit, die Krokusse blühen – und Deutschlands Straßen? Die steuern auf ein Verkehrschaos zu. Denn: Die Reiselust ist zurück!

Kofferraum zu, Playlist an, Navi starten – aber Obacht: Wer über die Feiertage mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich auf einiges gefasst machen. Denn Experten rechnen in den Osterferien mit ordentlich Stau auf den Autobahnen in NRW. HIER erfährst du, wie du den Straßen-Stress umgehen kannst.

Osterferien in NRW: Wichtige Tipps für Autofahrer

Der ADAC rechnete zum Start der Osterferien in NRW mit deutlich mehr Reiseverkehr als in den beiden Vorjahren. Kein Wunder – schließlich sind in allen Bundesländern außer in Hamburg Schulferien. „Daher wird die Stausituation angespannter sein als an den letzten beiden Osterfesten“, teilte der ADAC in München auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

+++ Wetter in NRW: Dauerregen und Gewitter! Oster-Prognose wieder gekippt +++

Gleich zu Beginn der Osterferien sollte sich die Prognose des ADAC bewahrheiten. Am Freitagnachmittag (11. April) gab es in der Spitze 350 Kilometer Stau auf den Autobahnen in NRW. Und auch am Samstagvormittag rechnen die Experten erneut mit reichlich Verkehr. Am Sonntag (13. April) soll der Verkehr wieder deutlich abebben.

ADAC warnt: Diese Strecken bergen Stau-Gefahr

Auch das lange Wochenende rund um die Ostertage werden viele Arbeitnehmer für einen Ausflug nutzen. Insbesondere am Gründonnerstag nach Feierabend und an Karfreitag dürfte es dann wieder voll werden auf den Autobahnen.

Wer über die Feiertage trotzdem in den Urlaub fährt, sollte besser nicht auf gut Glück losfahren – sondern wissen, wo es auf den Straßen eng werden könnte. HIER findest du die stauträchtigsten Strecken in Deutschland:

A1 Bremen – Hamburg und Dortmund – Köln

Bremen – Hamburg und Dortmund – Köln A1/A3/A4 Kölner Ring

Kölner Ring A3 Würzburg – Nürnberg – Passau

Würzburg – Nürnberg – Passau A5 Karlsruhe – Basel

Karlsruhe – Basel A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A7 Hannover – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

Hannover – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A8 Stuttgart – München – Salzburg

Stuttgart – München – Salzburg A9 Nürnberg – München

Nürnberg – München A10 Berliner Ring

Berliner Ring A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen A81 Stuttgart – Singen

Stuttgart – Singen A93 Inntaldreieck – Kufstein

Inntaldreieck – Kufstein A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

München – Garmisch-Partenkirchen A99 Umfahrung München

Und dann ist da noch die A2. Sie führt vom Ruhrgebiet über Dortmund, Bielefeld, Hannover, Braunschweig und Magdeburg nach Berlin. Doch nicht nur die Auslastung macht die Strecke zur Staufalle, auch zahlreiche Baustellen sorgen für Verzögerungen.

Mehr News aus NRW:

Klar ist: Die Straßen rund um die Osterferien 2025 werden voll. Wer also mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich vorbereiten: früh losfahren, genügend Pausen einplanen und Geduld mitbringen.