Mann aus NRW will nach Norderney – es wird seine letzte Reise sein

Die einen suchen ihr zwischenzeitiges Glück in der weiten Ferne und setzen sich dafür stundenlang in einen Flieger, um dem Alltag in Deutschland zu entkommen. Und für die anderen ist das Paradies ganz nah – zum Beispiel an der Nordsee.

Auch ein Mann aus NRW zieht es jahrelang immer wieder in den Urlaub an die Nordsee, um genau zu sein nach Norderney. Anfang Februar ging es erneut auf die ostfriesische Insel, doch dieses Mal wird es wohl leider das letzte Mal gewesen sein.

Mann aus NRW ist ein letztes Mal auf Norderney

Noch einmal wollte ein Mann aus NRW die Meeresbrise der Nordsee spüren und in ein knackfrisches Frischbrötchen beißen. Es war der letzte Wunsch von „Felix“, wie das Wünschewagen-Team aus NRW ihn in seinem Bericht auf Facebook umbenannt hat. Denn Felix ist todkrank und wollte zum Abschied nochmal an den Ort, der ihm der Vergangenheit immer wieder so viel Kraft und Freude bereitet hat.

++ NRW: Tanja möchte noch einmal nach Hause – kurz danach passiert es ++

Die maritime Wohnungs-Einrichtung von Felix und seiner Frau lässt die Liebe zur Nordsee und dem Meer bereits erkennen. Als das Dreiergespann vom Wünschewagen das Paar eingesammelt hatte, machten sie sich auf den Weg nach Norderney. Auf bitten der Frau musste jedoch noch ein kleiner Zwischenstopp bei einer ganz besonderen Person eingelegt werden. Und zwar bei der ehrenamtlichen Hospizbegleiterin Manuela, die durch ihr Engagement den letzten Wunsch von Felix erst möglich gemacht hat.

Mit der Fähre ging es am späten Mittag auf die Insel. Dort erwartete die Reisegruppe eine erste Überraschung. Denn weitere Familienmitglieder gesellten sich dazu. Darunter Felix‘ drei Kinder mitsamt Partner, sein kleines Enkelkind, Felix‘ bester Kumpel und dessen Frau – und sogar ein Dackel. Bei einem gemeinsamen Essen erholten sich alle etwas von dem anstrengenden Anreisetag.

Emotionales Wiedersehen

Immerhin hatte das Wünschewagen-Team für Felix ein ordentliches Programm am nächsten Tag aufgestellt. „Aufgrund der windigen Wetterverhältnisse entschieden wir uns, aus dem Wünschewagen einen ‚Hop-on-hop-off-Bus‘ zu machen, mit dem wir Felix auf angenehme Weise einige Sehenswürdigkeiten von Norderney zeigen konnten“, heißt es in dem Bericht.

Noch mehr News:

Die erste Station war die Promenade am Meer, kurz vor der bekannten Milchbar Norderney. Hier durfte ein Gruppenfoto mit allen natürlich nicht fehlen. Es ging weiter zur „Milchbar“ und anschließend in die Innenstadt auf eine kleine Shopping-Tour für die Familie. Für Felix ging es bereits zu seinem Lieblings-Fischrestaurant. Nachdem auch der Rest dort eingetroffen war, wurde gesellig gegessen und getrunken. Der letzte Halt war ein anderes Lieblingsrestaurant von Felix.

Zum Abschied des schönen Wochenendtrips gab es ein langes Frühstück am Sonntagmorgen – ehe es zurück auf die Fähre ging. Auf dem Festland wurde sich dann nochmal ein letztes gemeinsames Fischbrötchen gegönnt. Und während Felix schon dachte, dass der Trip vorbei war, wartete in Wirklichkeit auf dem Rückweg die größte Überraschung auf ihn. Denn es kam zu einem emotionalen Wiedersehen mit seinem Vater. „Die beiden hatten sich seit über einem Jahr nicht mehr gesehen, da der Vater in einem Pflegeheim lebt und Felix es nicht mehr geschafft hatte, ihn zu besuchen“, so die Erklärung.