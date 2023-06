NRW: Niederländer kommen zum Shoppen über die Grenze – mit eindeutigem Fazit

Wer nahe an der Grenze zu den Niederlanden wohnt, der war sicherlich schon das ein oder andere mal nicht nur zum Urlaub machen dort. Denn gerade das Shoppen in Städten wie Venlo, Roermond und Co. ist für Menschen aus NRW beliebt, lassen sich hier nicht nur besondere Produkte, sondern auch einige Schnäppchen finden.

Gerade beim Kauf von Kaffee lässt sich in den Niederlanden so trotz Inflation noch mächtig sparen. Doch was in die eine Richtung funktioniert, klappt auch in die andere. Denn auch in NRW können die Niederländer bei dem ein oder anderen Artikel ordentlich sparen.

NRW bei Niederländern beliebt

Gerade an Feiertagen, wenn im eigenen Land die Geschäfte geschlossen bleiben, lohnt sich ein Ausflug über die Grenze. Aber eines muss einem dabei bewusst sein: In der Regel ist man nie der Einzige, der auf diese Idee kommt. Gerade bei gutem Wetter sind auch die Innenstädte im Nachbarland regelrecht überschwemmt von ausländischen Shopping-Liebhabern.

Doch was finden die Niederländer an den Läden in NRW? Auch wenn uns die Lebensmittelpreise gerade noch extrem hoch vorkommen, sehen das unsere Nachbarn ganz anders. „Wenn wir einmal einkaufen gehen, sparen wir 30 oder 40 Euro“, berichtet so etwa eine Holländerin gegenüber dem niederländischen Newsportal „RTV Oost“.

Wer jetzt denkt, dass dieses Phänomen eine Erfindung der Inflation ist, der ist allerdings schief gewickelt. Schon seit jeher seien die Lebensmittelpreise in den Niederlanden deutlich höher als in NRW. Das liegt unter anderem daran, dass Holland deutlich höhere Steuern auf seine Produkte erhebt.

Bei DIESEN Produkten sparen Niederländer

Außerdem würden deutsche Supermärkte die Preise auf dem internationalen Markt bestimmen, weil sie mehr Macht hätten. Bei den Niederländern seien in NRW vor allem Alkohol und Zigaretten besonders beliebt, weil sie bei unseren Nachbarn zu deutlich höheren Preisen angeboten würden. Und wer sich schon mal eine Flasche Wein oder Bier in Holland gekauft hat, der weiß: Das entspricht leider der Realität.

Doch das niederländische Newsportal warnt seine Einheimischen auch davor, nur noch zum Shopping über die Grenze nach NRW zu fahren. „Aber wenn man jetzt für die wöchentlichen Einkäufe nach Deutschland fährt und denkt, dass man dort zehn oder zwanzig Prozent günstiger ist, wird man enttäuscht sein“, heißt es. Auch in Deutschland sind Lebensmittel in letzter Zeit deutlich teurer geworden.“ Deswegen nehme man jetzt auch andere Nachbarländer wie Belgien in den Blick. Hier ließe sich vor allem beim Kauf von Spaghetti und Tomatenmark Geld sparen.