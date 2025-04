Bußgeld bei Bargeldzahlung – HIER drohen Verbrauchern empfindliche Strafen

Das ewige Streitthema „Bargeld oder Kartenzahlung“ ist ein echter Dauerbrenner in der Gesellschaft. Vor allem die Deutschen halten besonders leidenschaftlich an ihren Münzen und Scheinen fest. Ein Bußgeld bei Barzahlung würde wohl zu einem regelrechten Aufschrei führen.

Doch genau das soll jetzt eingeführt werden. Ab wann und für welche Zahlungen das genau gilt, liest du bei uns.

Bußgeld bei Bargeldzahlung – Verbrauchern drohen hohe Strafen

In vielen anderen Ländern ist das Zahlen mit digitalen Verfahren wie Karte oder Smartphone längst gang und gäbe. Doch vor allem in Deutschland hängen viele Verbraucher noch an ihrem Bargeld (wie bei dieser Geschichte). Daher ist der Beschluss einer EU-weiten Bargeldobergrenze von 10.000 Euro aus dem Jahr 2024 sicher vielen ein Dorn im Auge. Sie tritt offiziell zwar erst ab dem 1. Juli 2027 in Kraft, doch aktuell befinden wir uns mitten in der dreijährigen Übergangsphase. Vor allem Deutschland trifft das Ganze besonders hart, denn hier gab es bisher noch keine Obergrenze für Bargeldzahlungen – im Gegensatz zu anderen Ländern.

Doch was bedeutet die Grenze für deinen Alltag genau? Wenn du zum Beispiel ein Auto für über 10.000 Euro kaufen möchtest, darfst du es demnächst nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Und es wird noch strikter: Schon bei Zahlungen ab 3.000 Euro müssen die Käuferdaten erfasst werden, wie „focus.de“ berichtet.

Was soll die Bargeldgrenze bezwecken?

Der Hintergrund ist ganz einfach: Bargeld, dessen Herkunft unbekannt ist, kann natürlich viel eher für kriminelle Machenschaften genutzt werden. Mit der EU-weiten Bargeldgrenze will man also vor allem Betrügern das Handwerk legen.

Doch was passiert, wenn man sich nicht an die Regelung hält? Neben dem Finanzamt könnten auch Polizei und Zoll darauf aufmerksam werden. Das könnte strafrechtliche Konsequenzen sowie ein üppiges Bußgeld mit sich ziehen.