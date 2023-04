NRW: Feuer-Drama in Wohnung! Frau stirbt in Flammen – Zeugin hörte sie um Hilfe rufen

Schreckliches Unglück in NRW! Am Dienstagabend (4. April) fanden Feuerwehrleute nach einem Wohnungsbrand in Kamp-Lintfort eine tote Frau. Die Leiche wurde bei den Löscharbeiten in der Wohnung selbst gefunden, so die Polizei am Mittwoch (5. April).

Tragisch genug: Eine Zeugin hörte die Frau aus der brennenden Wohnung noch um Hilfe rufen, meldete dann den Brand sofort.

NRW: Feuer-Drama in Wohnung!

Polizisten kamen nicht in die Wohnung, die Wohnungstür musste gewaltsam aufgebrochen worden. Selbst dann war die Wohnung nicht betretbar, wegen der starken Rauchentwicklung und der Flammen hatten sie zunächst keine Chance.

Mehr News:

Erst bei den eigentlichen Löscharbeiten wurde die bereits tote Frau entdeckt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch völlig unklar. Die Kripo ermittelt zur Identität der Toten und der Brandursache. Die Staatsanwaltschaft ordnete bereits die Obduktion der Frau an.