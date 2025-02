Valentinstag: Überraschung! NRW führt bundesweite Statistik an

Am 14. Februar liegt die Liebe in der Luft – und das aus gutem Grund: Es ist Valentinstag! Kein Wunder also, dass an diesem besonderen Tag überall rote Rosen, Pralinen und vor allem viele süße Geschenke zu finden sind. Schließlich möchte jeder seinem Herzensmenschen eine Freude bereiten.

Doch nicht nur Verliebte können sich über ihr persönliches Glück freuen – auch NRW hat allen Grund zum Feiern.

Valentinstag: NRW ist besonders romantisch

Denn laut einer exklusiven Umfrage unter 2.000 Deutschen im Auftrag von „Bloom & Wild Deutschland“ ist jetzt offiziell bestätigt, wo die großzügigsten und romantischsten Schenker in Deutschland leben. Und Trommelwirbel – NRW belegt den ersten Platz! Mit stolzen 47,8 % ist es hier am wahrscheinlichsten, dass Blumen verschenkt werden.

Bayern landet mit 41 % auf dem zweiten Platz, während Berlin mit nur 27,6 % am Ende der Liste steht. „Wie und was wir schenken, zeigt, wie unterschiedlich Menschen und Regionen ihre Liebe zum Ausdruck bringen“, erklärt Jo Reason, Brand Director bei Bloom & Wild. „Unsere Studie zeigt, dass NRW und Bayern die romantischsten Bundesländer in Deutschland sind. Der klassische Blumenstrauß bleibt dabei nach wie vor die erste Wahl für romantische Gesten zum Valentinstag.“

Rose und ihre Bedeutung: Diese Farbe solltest du nicht kaufen

Selbstverständlich ist die Rose die meistverkaufte Blume am Valentinstag. Kein Wunder, sie gilt als Symbol der Liebe, Anmut und Leidenschaft – je dunkler das Rot der Blume, desto stärker die Zuneigung. Ein zartes Rosa steht übrigens für junge Liebe oder Verliebtheit. Gelbe Rosen hingegen sind am 14. Februar weniger geeignet, verschenkt zu werden – laut „Blumenversand.de“ symbolisieren sie nachlassende Gefühle.

