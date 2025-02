NRW: Duo festgenommen! Polizei stürmt Wohnung – verhinderte sie Terror-Anschlag?

Verhinderte die Polizei einen Terror-Anschlag? Nur einen Tag nach dem verheerenden Anschlag in München (>>> hier mehr dazu) stürmten Spezialkräfte am Freitag (14. Februar) eine Wohnung in Leverkusen, nahmen bei dem Großeinsatz eine Frau (26) und einen Mann (21) in der NRW-Stadt fest.

Die Festnahme des Duos erfolgte gegen 13.30 Uhr, nachdem die Einheiten mittels richterlichem Beschluss die Wohnung durchsucht hatten. Der Verdacht: Die Tatverdächtigen bestellten gefährliche Chemikalien im Internet, mit denen sie Sprengstoff hätte bauen können! Wurde hier in NRW ein schreckliches Verbrechen verhindert?

NRW: Duo festgenommen! Polizei stürmt Wohnung

Die Ermittler sicherten Beweise und stellten Substanzen sicher. Zwischenzeitlich wurde das ganze Mehrfamilienhaus geräumt. Bei dem Duo handelt es sich laut Polizei um Familienangehörige, die auch in der Wohnung in Leverkusen-Wiesdorf gemeldet sind. Angrenzende Wohnhäuser wurden ebenfalls vorsorglich evakuiert, da das Gefahrenpotential der Stoffe nicht einzuschätzen war.

Inzwischen sind alle Sperrmaßnahmen im Umfeld des betroffenen Gebäudes aufgehoben, die Bewohner der anderen Wohnungen sind inzwischen wieder zu Hause. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Mehr News:

Dieser Vorfall in NRW erinnert entfernt an den 12. Februar 2024, als die österreichische Polizei einen 19-jährigen Mann festnahm. Er plante seinerzeit erwiesenermaßen einen Anschlag auf ein Konzert in Wien, bei dem Taylor Swift auftreten sollte. Auch bei diesem Verdächtigen wurden bei einer Hausdurchsuchung Chemikalien gefunden. Außerdem noch Zünder, Bauteile für eine Bombe, mehrere Messer und Schussmunition.