NRW: Leiche von junger Frau gefunden – grausamer Fall nach sieben Jahren gelöst!

Es war eines der mysteriösesten ungelösten Fälle in NRW der jüngeren Geschichte. Jetzt endlich scheint der Mörder von Dorota G. aus NRW ermittelt zu sein! Rund sieben Jahre nach dem Verschwinden der damals 29-Jährigen konnten Polizei und Staatsanwaltschaft einen Ermittlungsdurchbruch erzielen.

Beamte fanden die Leiche der jungen Frau bei der Hausdurchsuchung ihres Ehemannes (41). Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen am Dienstag (29. August) mit. Der Mann wurde festgenommen, sitzt inzwischen in U-Haft.

NRW: Leiche von junger Frau gefunden

Er steht in dringendem Tatverdacht, seine Frau in Süsterseel im Kreis Heinsberg (NRW) im Oktober 2016 heimtückisch ermordet und die Leiche danach versteckt zu haben. Der Mann gab damals an, dass Dorata G. das Haus verlassen hätte und nicht zurückgekehrt sei. Schon damals fiel der Verdacht auf den Ehemann.

Süsterseel in NRW: Blumen, Kerzen und ein Foto, das Dorota G. zeigt, stehen vor dem Haus, in dem sie mit ihrem Ehemann gelebt hat. Foto: dpa

Doch ihm konnte nichts nachgewiesen werden. Bis jetzt! Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft: „Wir haben nie aufgehört zu ermitteln und sind jedem Hinweis nachgegangen.“

Grausamer Mordfall nach sieben Jahren endlich gelöst

Eines der wesentlichen Indizien war demnach, dass der Mann trotz finanzieller Probleme ein weiteres Haus in Geilenkirchen im Kreis Heinsberg anmietete. Das Haus in Süsterseel aber kündigte er nicht. Dies habe zusammen mit weiteren Indizien den Verdacht gegen ihn erhärtet. Welche anderen Indizien konkret noch vorlagen, verriet die Sprecherin nicht.

Bei der Hausdurchsuchung in Geilenkirchen konnte Doratas Leichnam endlich gefunden werden. Die Überreste befanden sich in einem Schuppen auf dem Grundstück des Hauses. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, der jetzt in die Obhut des Jugendamts kam. (mit AFP)