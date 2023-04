NRW: Person verbrennt in Feuer – dann folgt die irre Wende

Es war ein schreckliches Unglück in Kamp-Lintfort (NRW), als am 4. April eine Person nach einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen ist. Die Polizei teilte am 5. April mit, dass eine Frauenleiche bei den Löscharbeiten in der Wohnung selbst gefunden wurde.

Tragisch genug. Zuvor hörte eine Zeugin die Frau aus der brennenden Wohnung noch um Hilfe rufen. Sie meldete den Brand sofort. Polizisten mussten die Wohnungstür gewaltsam aufbrechen, kamen zuvor nicht rein.

NRW: Person verbrennt in Feuer – jetzt die irre Wende

Selbst dann war die Wohnung nicht betretbar, die Beamten hatten wegen der starken Rauchentwicklung und der Flammen zunächst keine Chance. Erst bei den eigentlichen Löscharbeiten wurde die bereits tote Frau entdeckt.

Jetzt aber die irre Wendung! Bei der toten Person handelt es sich nicht um eine Frau, sondern um einen Mann! Es handelt sich dabei um den Wohnungsinhaber. Das ergab die Obduktion.

Mehr News:

Der Mann wurde nur 30 Jahre alt. Die Brandursache ist noch nicht final geklärt. Allerdings kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Die Ermittler schließen auch eine vorsätzliche Brandstiftung aus.