NRW: Nach vermeintlichem Messer-Angriff – Polizisten erschießen 26-Jährigen

Am Dienstagnachmittag (27. August) endete ein Polizei-Einsatz in Moers (NRW) tödlich. Passanten alarmierten die Polizei gegen 14.45 Uhr in die Straße „Im Schommer“ nachdem ein Mann sie tätlich angegriffen und bedroht haben soll.

Als die Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, sei der 26-Jährige auch auf sie losgegangen. Die Beamten zogen die Waffe und schossen.

NRW: Polizei erschießt 26-Jährigen

Die Einsatzkräfte trafen auf dem Grillparzerweg in Moers auf den vermeintlichen Angreifer. Dort soll der 26-jährige Deutsche die Polizisten mit zwei Messern in den Händen angegriffen haben. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, der Polizei Duisburg und Polizei Wesel – Moers hervor.

+++ Terror-Experte nach Solingen-Anschlag: „Es rollt eine neue Welle auf uns zu“ +++

Daraufhin hätten die Beamten ihre Schusswaffen gezogen und das Feuer eröffnet. Die Kugeln trafen den vermeintlichen Messer-Angreifer und fügten ihm tödliche Verletzungen zu. Weitere Personen seien laut Mitteilung nicht verletzt worden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kleve wurde eine Mordkommission der Duisburger Kriminalpolizei eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Noch mehr aktuelle Meldungen aus NRW:

Nächster Messer-Angriff?

Erst am 23. August kam es zu einer Horror-Tat in Solingen. Ein Mann stach auf dem „Festival der Vielfalt“ wahllos und ohne Vorwarnung auf Menschen ein. Drei Personen verloren ihr Leben, acht weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Ein 26-jähriger Syrer bekannte sich später schuldig. Auch hier laufen die Ermittlungen weiter (alle Einzelheiten und Neuigkeiten erfährst du in unserem Blog).

+++ Messerverbot nach Solingen: „So dumm, dass es einer Verhöhnung der Menschen gleichkommt“ +++

Leider kam es in den letzten Monaten vermehrt zu Messer-Angriffen, bei denen Personen verletzt wurden. Der Anschlag in Solingen entfachte nun die Debatte über ein schärferes Waffenrecht erneut. Auch die Asylpolitik wird in der Politik seit dem Vorfall wieder heißer diskutiert.