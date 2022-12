NRW: Mann stirbt bei fürchterlichem Unglück – Sohn muss alles mit ansehen

Tragisches Unglück am Samstagnachmittag (17. Dezember) in Tecklenburg (NRW). Dort wollte ein Mann in Anwesenheit seines Sohns (14) gegen 14.30 Uhr einen Baum fällen. Doch dann passierte das tragische Unglück.

Der 14-Jährige musste mit ansehen, wie der massive Stamm des Baums auf seinen Vater fiel. Weil der Sohn seinen Vater nicht befreien konnte, rannte er zu einem in der Nähe wohnenden Feuerwehrmann. Der verständigte den Notruf. Doch für das Unglücksopfer aus NRW sollte jede Hilfe zu spät kommen.

NRW: Mann will Baum fällen und stirbt

Kurz nach dem Notruf erreichten die ersten Helfer den Unglücksort. Sie sollten den Mann mit einer Kettensäge befreien und versuchten ihn wiederzubeleben. Später übernahmen Rettungskräfte die Reanimation. Doch wenig später mussten sie einsehen, dass das Leben des Mannes nicht zu retten war. Ein Notarzt stellte schließlich den Tod fest.

„Die gefällte Pappel war rund 30 Meter hoch. Wenn der Stamm ungünstig fällt, hat man da keine Chance. Nach dem ersten Anschein hatte der Mann das Fällen vorschriftsmäßig vorbereitet“, teilte Thomas Sundermann der „Bild“ mit. Gegenüber der Deutschen Presseagentur schätzte der Feuerwehr-Einsatzleiter das Todesopfer auf 52 bis 55 Jahre alt. Nach Angaben der „Neue Osnabrücker Zeitung“ soll der Verstorbene 54 Jahre alt geworden sein.

Tödliches Unglück in NRW: Polizei ermittelt

Nach Angaben der „Bild“ soll es sich bei dem Todesopfer um eine beliebte Persönlichkeit in dem kleinen NRW-Dorf handeln. Selbst einige der eingesetzten Feuerwehrleute sollen den 54-Jährigen gekannt haben. Deshalb mussten nicht nur der Sohn nach dem traumatischen Erlebnis seelsorgerisch betreut werden. Auch in der Feuerwache sollen Notfallseelsorger sich um die Einsatzkräfte gekümmert haben.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.