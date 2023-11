NRW: Mann in Wohnung verbrannt – Polizei hat schrecklichen Verdacht

Dramatische Entwicklung nach dem Fund einer Leiche am Wochenende in NRW. Es geschah mitten in der Nacht. Gegen 4.40 Uhr eilten Feuerwehr und Polizei am Sonntagmorgen (19. November) zum Brand eines Mehrfamilienhauses am Iltisweg im lippischen Lage (NRW).

Dort stand eine Erdgeschosswohnung in Flammen. In der Folge zog Brandrauch durch das gesamte Gebäude. Die Feuerwehr musste auf schnellstem Wege alle Wohnungen evakuieren – in einem der Räume sollten die Einsatzkräfte auf die Leiche eines Mannes stoßen. Jetzt hat die Polizei einen schlimmen Verdacht.

NRW: Feuerwehr findet Leiche – schrecklicher Verdacht

Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach bisherigen Ermittlungen der Polizei um einen 40-jährigen Bewohner aus dem betroffenen Mehrfamilienhaus in NRW. Bis zur endgültigen Identifizierung des Toten müssten allerdings noch weitere Untersuchungen abgeschlossen werden. Bei der Obduktion der Leiche machten Gerichtsmediziner allerdings bereits eine beunruhigende Entdeckung.

Mehr Aktuelles: Experten warnen vor extremer Wetter-Gefahr in NRW – HIER musst du besonders aufpassen

So gab es Spuren, die darauf hindeuten, dass der Mann schon vor dem Brand tot war und Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Deshalb hat die Polizei Bielefeld die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Polizei Bielefeld bittet um Hilfe

Im Fokus der Ermittler stehen jetzt die Fragen nach der genauen Todesursache sowie einem möglichen Tathergang. Um die Geschehnisse rund um den Brand und den Tod des Mannes aus NRW rekonstruieren zu können, bitten die Beamten um Hilfe aus der Bevölkerung.

Mehr Themen:

Du hast in der Nacht eine verdächtige Beobachtung im Bereich des Tatorts gemacht oder kannst den Ermittlern einen wichtigen Hinweis geben? Dann melde dich bitte bei der Mordkommission „Kralle“ unter der Nummer: 0521/545-0.