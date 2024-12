Was für ein Irrsinn in NRW! Lieferando gehört zu immer mehr zum Standard-Repertoire, wenn es um die Frage geht: Was esse ich heute? Der beliebte Lieferdienst veröffentlichte jetzt seinen Jahresbericht 2024. Mit anonymisierten Daten von knapp 16 Millionen Kunden und einer großen Umfrage zeigt den ganzen Lieferservice-Wahnsinn in Deutschland. Und speziell auch in NRW!

Eines vorweg: Am liebsten essen die Menschen in Deutschland italienisch, also Speisen wie Pizza, Nudeln und dergleichen. In jedem Bundesland, auch in NRW, stand italienische Küche auf Platz 1. Auf Platz 2 folgt US-Essen (Pommes, Burger), gefolgt von japanischer Küche (Sushi und Co.). Doch Gerichte aus türkischer, russischer und koreanischer Küche werden beliebter, holen langsam auf.

NRW: Lieferservice-Wahnsinn! Kunde bestellt für über 1.000 Euro

Die zweifellos spektakulärste Bestellung ist aber in NRW zu verzeichnen. In Ratingen bestellte ein Kunde an einem Donnerstag bei der japanischen Restaurant-Kette Genki. So weit, so normal. Was genau auf den Tisch kam, ob also Sushi, Ramen oder sonst was, ist nicht überliefert. Dafür aber der Betrag für das ganze Festmahl: Unfassbare 1.699 Euro blätterte der Kunde hin! Man kann sich denken, dass es bei der Bestellung wohl nicht um Wasser und Nudeln handelte…

Bei Lieferando ist auch ersichtlich, dass immer mehr Menschen auf einfache, regionale und möglichst unverarbeitete Gerichte legen. So wurden im Vergleich zum Vorjahr 37 Prozent mehr Gerichte mit dem Stichwort „Bio“ bestellt. Auch Promis profitieren vom Lieferdienst-Boom – so wie beispielsweise der Döner von Weltmeister Lukas Podolski oder die Pizza von Entertainer Knossi.

Und das nicht nur bei jüngeren Generationen, sondern in allen Altersklassen. Besonders beliebt sind diese Speisen aber natürlich bei 18- bis 24-Jährigen (33 Prozent). Doch auch die Altersklassen 25 bis 34 Jahre (28 Prozent) sowie die der 35- bis 44-Jährigen (29 Prozent) greift öfter zu als zuvor. Na dann, guten Hunger!