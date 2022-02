Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

NRW: Verpuffung in Chempark – vier Menschen verletzt

Leverkusen. Bei einer Verpuffung in einem Gebäude des Chemparks in Leverkusen (NRW) sind am Montag vier Menschen verletzt worden.

Das teilte das Unternehmen aus NRW am Montagabend via Twitter mit. Zunächst war lediglich ein Verletzter gemeldet worden.

Bei einer Verpuffung im Chempark in Leverkusen (NRW) sind vier Menschen verletzt worden

„Im Laufe des Einsatzes haben sich weitere Personen bei unserem medizinischen Dienst gemeldet, so dass sich die Zahl der Verletzten nun auf vier erhöht hat.“

Alle seien schon nach kurzer Zeit wieder aus der medizinischen Behandlung entlassen worden.

Gelbe Wolke über Chempark in Leverkusen zu sehen

Bei dem Vorfall seien Nitrosegase freigesetzt worden, dabei sei eine gelbe Wolke zu sehen gewesen, berichtete der Chempark.

Im Juli 2021 kostete eine Explosion im Chempark in NRW sieben Menschen das Leben. (Archivbild) Foto: dpa

Anwohner waren aufgefordert worden, Türen und Fenster zu schließen und Klimaanlagen abzustellen. Es bestehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung, hieß es.

Die Feuerwehr Köln warnte vor Geruchsbelästigung in Flittard, Dünnwald und angrenzenden Bereichen. Es gebe aber keine Gesundheitsgefahr.

Im Juli 2021 hatte es eine gigantische Explosion in dem Chempark gegeben. Sieben Menschen sind dadurch gestorben, 31 Mitarbeiter verletzt, fünf davon erlitten lebensgefährliche Verbrennungen. (fb/dpa)