Unfall-Drama in NRW: Mercedes erfasst 11-jähriges Mädchen – tot!

Schreckliche Unfall-Tragödie in NRW!

Am Donnerstag (30. Januar) ist in Leverkusen ein Kind ums Leben gekommen, nachdem es frontal von einem Auto erfasst wurde.

Unfall-Drama in NRW: Kind (11) überfahren – tot!

Der tragische Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr. Das elfjährige Mädchen überquerte gerade den Fußgängerübergang an einem Kreisel im Bereich der Bonner Straße in Leverkusen-Opladen. Dann rauschte ein Mercedes Vito gerade aus dem Kreisverkehr heraus – und erfasste das Kind frontal.

Das Kind erlitt heftige Verletzungen, vor Ort wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Anschließend brachte man das kleine Mädchen umgehend in eine Klinik – doch die Verletzungen erwiesen sich als zu schwer. Das Kind starb im Krankenhaus.

Der 25-jährige Fahrer des Mercedes Vito erlitt einen Schock, musste sein Auto zur Beweissicherung an die Polizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.