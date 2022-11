NRW: Messer-Attacke mitten in der Stadt! Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Schrecklicher Aktion in Lemgo (NRW)!

In der Nacht auf Samstag, 19. November, kam es in Lemgo (NRW) auf offener Straße zu einem Messerangriff auf drei Personen. Zwei von ihnen schweben jetzt in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten der Täter und seine drei Opfer vor einer Gaststätte an der Schuhstraße in einen heftigen Streit. Dieser endete selbst dann nicht als sie der Lokalität verwiesen wurden. Stattdessen ging die Auseinandersetzung der vier Männer nur wenige Meter entfernt ungehindert weiter.

NRW: Mann streitet sich mit Gruppe – plötzlich zieht er ein Messer

Irgendwann eskalierte die Situation dann, woraufhin der Streit zunächst mit den Fäusten ausgetragen wurde – drei gegen einen. Doch gegen 3.40 Uhr zog der Alleinkämpfer plötzlich ein Messer und stach auf seine drei Kontrahenten ein.

Die drei Männer hatten dem nicht viel entgegenzusetzen und erlitten üble Verletzungen. Während ein 34-Jähriger noch Glück im Unglück hatte und nur leicht verletzt wurden, ist der Zustand seiner beiden jeweils 22 und 30 Jahre alten Kumpels weitaus kritischer.

Zwei Personen sind lebensgefährlich verletzt

Beide erlitten lebensgefährliche Verletzungen durch den Messerstecher und mussten durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Untersuchungen der Polizei kann in zwei der drei Attacken auf die Männer von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen werden.

Ein erster Verdächtiger konnte auch bereits ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 30 Jahre alten Mann, ebenso wie die drei Opfer soll er aus Lemgo kommen. Momentan sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Für diesen Zweck wurde extra die Mordkommission „Schuh“ eingerichtet.