NRW: Leiche von 15-Jährigem entdeckt – zwei Festnahmen erfolgen sofort danach

Schrecklicher Vorfall mitten in NRW!

In Köln wurde am 10. März die Leiche eines 15 Jahre alten Jungen entdeckt. Einzelne Spuren weisen auf Gewalteinwirkung hin. Wie es zu der Tragödie kommen konnte und was die Hintergründe sind, ist bislang noch völlig unklar.

Die Polizei konnte jedoch zwei Tatverdächtige festnehmen, die möglicherweise Licht ins Dunkel bringen können. Bislang sind nur einige wenige Informationen über sie bekannt. Die Ermittlungen wegen dem Verdacht auf einen Tötungsdelikt dauern derzeit noch an.

NRW: Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an

Am Sonntag (10. März) wurde gegen 8 Uhr die Leiche eines Jugendlichen in Köln-Mülheim gefunden. Der 15-Jährige befand sich auf einer Landzunge am Mülheimer Hafen und sein Äußeres deutete auf Gewalteinwirkung hin.

Laut Zeugenhinweisen war es gegen 1.40 Uhr in der Nacht vor einer Gaststätte an der Danzierstraße zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten gekommen. Die Gründe für diese Konfrontation sind bislang unklar.

Aus der Zeugenaussage geht hervor, dass „dort zwei junge Männer einen Dritten, möglicherweise den 15-Jährigen, mit Gewaltandrohung zum Mitkommen genötigt hätten“, heißt es in einer aktuellen Pressemeldung der Polizei Köln. Im Verlaufe der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen von den Polizeikräften nur wenig später festgenommen werden.

Die beiden jungen Männer, die derzeit verdächtigt werden, etwas mit der Tat zu tun zu haben, sind jeweils 18 und 20 Jahre alt. Eine Mordkommission wurde bereits eingerichtet und die Ermittlungen werden weiter vorangetrieben.