NRW: Tödliches Unglück! Kran bricht zusammen ++ Arbeiter stirbt

Tödliches Unglück in NRW.

Am frühen Donnerstagmorgen (3. November) ist in Krefeld (NRW) ein Kran in sich zusammengebrochen. Bei dem Unglück kam ein Arbeiter ums Leben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann stirbt bei Kran-Unglück

Nach den Angaben der Feuerwehr und Polizei Krefeld, ereignete sich das Unglück am Donnerstagmorgen. Gegen 4.30 wurden die Einsatzkräfte zu dem Unglück bei einem Unternehmen an der Düsseldorfer Straße im Krefelder Hafen gerufen.

Demnach saß der Arbeiter in der Kanzel des Krans, als dieser aus bisher ungeklärter Ursache zusammenbrach. Der Mann wollte in diesem Moment die Ladung eines Schiffes löschen.

Bei dem Unglück wurde die Kanzel des Krans zwischen dem Schiff und dem Ufer eingeklemmt. Sie war deswegen nur schwer zu erreichen. Der Krefelder war nach dem Unglück sofort tot und musste durch die Feuerwehr Krefeld geborgen werden.

Weitere News:

Die Feuerwehr Krefeld und der Rettungsdienst waren unmittelbar mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden die Bergungsarbeiten von der Wasserseite durch die DLRG und die DRK Wasserwacht jeweils mit einem Boot. Das Amt für Arbeitsschutz und das Zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei Duisburg haben die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.