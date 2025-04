Promi in NRW-Zoo gesichtet – seine Worte rühren die Tierfreunde

Ein Besuch in einem NRW-Zoo ist für viele Tierfans wohl ein absolutes Highlight. Zahlreiche Tiere wie Löwen, Giraffen, Eisbären und Flusspferde sorgen für Begeisterung bei Jung und Alt.

Wer kürzlich im Kölner Zoo in NRW zu Besuch war, konnte dort neben den Tieren auch einen Promi sichten. Seine Worte sind emotional. Doch was hat es mit seinem Auftritt im Zoo auf sich?

Promi in NRW-Zoo gesichtet

In einem Facebook-Post erklären Mitarbeiter des NRW-Zoos: „Der Kölner Zoo wird in diesem Jahr 165. Wir starten eine kleine Glückwunsch-Serie mit Prominenten, die voll op d’r Zoo stonn“, heißt es in dem Post. Der zweite Teil des Satzes ist Kölnisch und bedeutet in etwa „die ein bisschen verrückt, schräg oder herrlich durchgeknallt sind“.

Einen Glückwunsch an den NRW-Zoo sprach auch Wolfgang Niedecken aus, der dem Zoo einen Besuch abgestattet hat. Der Sänger gründete 1976 die Kölschrock-Band BAP und ist für Songs wie „Verdamp lang her“ und „Do kanns zaubere“ bekannt.

Sänger denkt an seine Zeit im Zoo zurück

„165 Jahre Kölner Zoo, Wahnsinn! Davon habe ich 65 Jahre wahrscheinlich miterlebt. Meine Mutter konnte mich hier am Affenfelsen abstellen und ich habe mir das die ganze Zeit angeguckt. Ich wollte immer als erstes zum Affenfelsen“, sagt Wolfgang Niedecken über den NRW-Zoo und wird emotional.

„Ich bin jetzt natürlich sehr neugierig, was sich in der Zeit, seit ich das letzte Mal hier war, alles getan hat. Letztes Mal waren wir noch mit unseren Töchtern hier, und die sind mittlerweile auch schon erwachsen“, erklärt er. Er kommt zu dem Entschluss: „Ich muss einfach öfter in den Zoo!“ Daraufhin schwelgen auch andere Besucher in Erinnerungen.

NRW-Zoo: Besucher schwelgen in Erinnerungen

„Ich war auch von Kindesbeinen an im Kölner Zoo gewesen, habe natürlich auf der legendären Eisenbahn gespielt und habe Anfang der 80er sogar dort als Tierpflegerin gearbeitet“, schreibt eine Userin. Eine andere kommentiert unter dem Post des NRW-Zoos: „Ich habe es mit meiner Tochter immer geliebt.“

Welche Promis sich sonst noch aus Anlass des 165-jährigen Jubiläums äußern, bleibt vorerst abzuwarten.