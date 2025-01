NRW: Männer gehen nichtsahnend über die Straße – plötzlich eröffnet ein Unbekannter das Feuer!

Wie aus dem Nichts! Es war ein Abend wie jeder andere auch, als zwei Männer am Sonntag (12. Januar) in Köln (NRW) die Straße entlanggingen. Doch auf einen Schlag war alles anders, als ein Unbekannter vor ihnen plötzlich kehrt machte und das Feuer eröffnete.

Damit hätte niemand rechnen können. Unvermittelt sahen die zwei dem offenen Lauf einer Pistole entgegen – und der Unbekannte drückte ab. Das Ende des Abends: Ein Schwerverletzter und der Täter auf der Flucht: Eine Mordkommission der Kölner Polizei sucht nun nach dem Flüchtigen in NRW.

NRW: 33-Jähriger nach Schüssen schwer verletzt

Wie die Kölner Polizei und die Staatsanwaltschaft berichten, wird nun nach einem Mann gesucht, der am Sonntagabend auf der Bergisch Gladbacher Straße in Köln-Holweide auf zwei Personen geschossen haben soll. So waren ein 33-Jähriger und mindestens ein weiterer Begleiter gegen 21.30 Uhr zu Fuß auf der Straße unterwegs. In Höhe des Autohauses kam es zu dem blutigen Zwischenfall.

Auch aktuell: Bochum: Feuer in Klinik ++ Stationen evakuiert ++ Patient in Lebensgefahr

Vor ihnen lief jemand, der sich plötzlich auf dem Gehweg umdrehte und dann mehrfach in Richtung der Zwei geschossen haben soll. Der 33-Jährige wurde dabei am Arm und Bein verletzt und musste ins Krankenhaus.

+++ Essen: Mann will sich in eigener Wohnung in die Luft sprengen – SEK muss anrücken +++

NRW: Polizei sucht Schützen

Nach der Tat sei der Schuldige vom Tatort geflohen und in Richtung Ringenstraße verschwunden. Er wird als ein 25 bis 30 Jahre alter Mann mit Vollbart beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine Jeans und eine schwarze Kapuzenjacke getragen haben.

Mehr News aus der Region:

Noch in der Nacht hatte die Polizei eine Mordkommission eingerichtet und Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hintergründe zur Tat sind bisher nicht bekannt. Wer Hinweise zur Schussabgabe oder zum Schützen liefern kann, soll sich telefonisch unter 0221 229 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 11 melden.