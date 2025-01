Essen: Mann will sich in eigener Wohnung in die Luft sprengen – SEK muss anrücken

Schock in Essen, denn plötzlich drohte am Samstagabend (11. November) ein Anwohner eines Wohnhauses, sich in die Luft zu sprengen. Um ihn und die anderen Anwohner des Hauses zu schützen, rückte sogar das Spezialeinsatzkommando (SEK) aus.

Die Polizei Essen war sofort alarmiert, als sie einen Anruf eines offensichtlich verwirrten Mannes erhielt. Am Telefon drohte er an, dass er sich in seiner Wohnung in Essen-Freisenbruch in die Luft sprengen würde, wie ein Sprecher der Polizei Essen gegenüber DER WESTEN angab.

Essen: Evakuierung aller 30 Bewohner

Selbstverständlich reagierte die Polizei sofort und stellte ein Team von Einsatzkräften zusammen, inklusive der Feuerwehr der Stadt Essen und des SEK. Alle Einsatzkräfte erreichten das Wohnhaus in der Spinozastraße gegen 19 Uhr.

+++ NRW: Bargeld-Probleme treiben Menschen zur Weißglut – „Will man uns dazu zwingen?“ +++

Bevor man den Täter stellte, musste man erst einmal alle Anwohner des Hauses evakuieren, um die Sicherheit dieser zu gewährleisten. Erst als alle 30 Bewohner evakuiert wurden, wie ein Sprecher der Polizei bestätigt, konnte das SEK den Täter in seiner Wohnung stellen.

Das SEK stürmt das Wohnhaus in Essen. Foto-Credit: WTV News/Michael Weber Foto: WTVnews_Essen

Der psychisch kranke Mann ergab sich auch widerstandslos gegenüber den Einsatzkräften und konnte schnell festgenommen werden. Er wurde in eine Psychiatrie gebracht, wo er vorerst behandelt wird. In dieser wird er auch bleiben, bis man sich sicher ist, dass er keine Gefahr für sich oder andere darstellt.

+++ Tierheim im Ruhrgebiet: Plötzlich steht ein Junge (10) vor der Tür – Mitarbeiter zu Tränen gerührt +++

Polizei: Einsatz dauerte drei Stunden

Dank des schnellen Einsatzes der Einsatzkräfte der Stadt Essen konnte der Täter schnell sichergestellt werden, bevor er sich oder andere verletzt. Glücklicherweise wurde keiner der Anwohner des Hauses verletzt.

Mehr Themen:

Der Großeinsatz in Essen-Freisenbruch dauerte um die drei Stunden, wie ein Sprecher der Polizei Essen gegenüber DER WESTEN bestätigt. Nachdem der Einsatz abgeschlossen war, konnten alle Anwohner wieder beruhigt in ihre Wohnungen zurückkehren.