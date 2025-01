NRW: Traditionsgeschäft macht nach Jahrzehnten dicht – „Sehr, sehr schade“

Paukenschlag in NRW! Immer wieder gibt es Hiobsbotschaften, dass altehrwürdige Betriebe, Geschäfte und Traditionsläden dichtmachen. Egal ob im Ruhrgebiet, im Rheinland oder aber im ländlicheren Sauerland – wenn kleinere Traditionsgeschäfte ihre Pforten nach Jahren für immer schließen, sind Wut und Bestürzung groß.

Jetzt hat es eine Traditions-Metzgerei in NRW getroffen, die seit fast 35 Jahren Fleisch und Wurst an den Mann und die Frau bringt. Und dabei sind es oft die Inhaber selbst, denen der Schritt am schwersten fällt!

NRW: Traditionsgeschäft macht nach Jahrzehnten dicht

Jetzt hat es die Metzgerei Dick getroffen. Sie ist ein Familienbetrieb im Kölner Norden, existiert seit fast 35 Jahren. Inhaberin Hildegard Dick teilt die Entscheidung auf der eigenen Webseite mit – mit sichtlich schwerem Herzen: „Sehr, sehr schade! Nach fast 35 Jahren schließen wir mit schwerem Herzen unsere Metzgerei und beenden die Produktion und den Verkauf“.

Die Gründe sind bekannt, einmal mehr hat auch die Metzgerei Personalmangel. Hildegard Dick: „Es sind vor allem personelle Probleme, die uns zu diesem Schritt bewegen. Wir finden in der jüngeren Generation einfach kein Personal mehr für die Metzgerei.“ Und weiter: „Genauso schwer ist auch die Suche nach einem potenziellen Nachfolger. Immer weniger junge Leute lassen sich zum Metzgergesellen oder Metzgermeister ausbilden.“

„Sehr, sehr schade“

Dazu kämen noch neue Trends in der Ernährung wie die zunehmende Zahl an Verbrauchern, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Die Inhaberin erläutert: „Zudem bieten auch alle Supermärkte und Discounter in NRW Fleischprodukte an und auch auf den Wochenmärkten gibt es zahlreiche Möglichkeiten Steaks, Schnitzel, Rippchen zu erwerben.“

Immerhin werden der Imbiss und der Partyservice der Metzgerei weiter bestehen bleiben. Ein italienisches Restaurant wolle beides weiterführen. Bis das aber alles unter Dach und Fach ist, könnte es noch dauern. Bleibt zu hoffen, dass schon bald auch andere Betriebe in NRW gute Lösungen finden können…