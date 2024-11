NRW: Mann sticht plötzlich auf 27-Jährigen ein – Zeugen reagieren sofort

Üble Attacke in NRW! Ein junger Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Am Mittwoch (20. November) wurde in Köln (NRW) ein 27-Jähriger an einem Busbahnhof in Hürth plötzlich von einem Unbekannten attackiert. Der Mann stach mehrfach auf ihn ein. Danach wollte er abhauen, machte die Rechnung jedoch ohne die umstehenden Zeugen.

NRW: Mann (27) schwebt in Lebensgefahr

Es passiert genau zur Mittagszeit! Da stand der 27-Jährige gerade am Busbahnhof des Einkaufszentrums „Hürth-Park“ und wartete dort vermutlich einfach auf den nächsten Bus, als der Unbekannte unvermittelt zustach. Jetzt schwebt der junge Mann in Lebensgefahr.

Gleich nach der Attacke wurde er ins Krankenhaus gebracht. Dort versorgen die Ärzte derzeit seine schweren Verletzungen. Wie es zu der Tat kam, was sie ausgelöst haben könnte – das ist zurzeit alles noch unklar.

NRW: Zeugen halten Angreifer fest

Der junge Mann, der den 27-Jährigen attackiert haben soll, konnte nach dem Angriff tatsächlich nicht fliehen. Denn umstehende Zeugen griffen sofort ein und hielten den Mann fest bis die Polizei eintraf. Dann konnten sie den Tatverdächtigen direkt in die Hände der Polizisten übergeben.

Die nahm den 24-Jährigen noch vor Ort als Tatverdächtigen vorläufig fest. Ob genügend Gründe für einen Haftbefehl gegen ihn vorliegen, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen ihn aufgenommen und sucht Zeugen, die gegen Mittag bei dem Vorfall zugegen waren. Hinweise werden unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegengenommen.