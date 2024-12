NRW: Kinder sammeln Pfand – herzzerreißend, was sie mit dem Geld anstellen

In den Tierheimen in NRW erleben die Tierpfleger regelmäßig herzzerreißende Geschichten, die einen die Tränen in die Augen treiben lassen. Oft sind es tragische Tierschicksale, manchmal aber auch wunderschöne Geschichten, bei denen die Mitarbeiter dabei sind.

Diese drei Kinder haben die Tierfreunde Lüdinghausen jetzt mit einer ganz besonderen Aktion zutiefst berührt. Denn als die Freundinnen vor den Toren des NRW-Tierheims stehen, treibt das, was sie in den Händen halten, zu Tränen.

NRW: Kinder sammeln Pfandflaschen

Kleine Kinder, große Aktion! Lara, Paula und Lotta zeigen, dass man nicht erwachsen sein muss, um etwas zu bewirken. Die drei Tierfreundinnen haben sich nämlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie haben Pfandflaschen gesammelt und das dadurch gesammelte Geld in Futter und Spielzeug für die Tiere des Lüdinghausener Tierheims investiert. Mit einer Box voller Kleinigkeiten für Hunde und Katzen standen die drei vor den Toren des Tierheims.

„Ein riesiges Dankeschön für eure tolle Aktion! Es ist wirklich besonders, wie ihr durch das Sammeln von Pfandflaschen nicht nur etwas Gutes für die Umwelt, sondern auch für die Tiere getan habt“, loben die Tierfreunde Lüdinghausen die drei Mädchen in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“. „Eure Unterstützung zeigt, wie viel Herz ihr für den Tierschutz habt und das ist einfach bewundernswert“, heißt es weiter.

„Gemeinsam großes bewirken“

Auf dem Foto, das das NRW-Tierheim postet, strahlen Lara, Paula und Lotta in die Kamera. In den Händen halten sie die Mitbringsel, die sie durch ihre Pfandflaschen-Aktion kaufen konnten. Die Tierfreunde Lüdinghausen sind begeistert vom Einsatz der drei: „Ihr seid ein wunderbares Beispiel dafür, wie Kinder gemeinsam großes bewirken können“.

Auch die User in den Kommentaren sind sichtlich gerührt von der Aktion. „Ganz toll, Mädels“ oder „Absolut tolle Motivation. Wunderbare Aktion“, kommentieren andere Tierfreunde unter dem Beitrag.