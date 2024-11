NRW: Zug-Unglück ++ Mehrere Verletzte ++ Wichtige Bahn-Strecke gesperrt

Dramatischer Unfall in der Nacht auf Freitag (22. November) in Kerpen (NRW). Nach Angaben der Feuerwehr Kerpen sind ein Güterzug und ein Bauzug auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Aachen gegen 1.20 Uhr kollidiert.

Bei dem heftigen Zusammenstoß der beiden Züge haben sich drei Menschen Verletzungen zugezogen, einer davon ist schwer verletzt. Die Feuerwehr eilte mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle bei Kerpen-Dorstfeld. Die wichtige Bahnstrecke zwischen Köln und Aachen ist nach Angaben der Einsatzkräfte „bis auf Weiteres“ gesperrt.

NRW: Zug entgleist – Bahn-Strecke gesperrt

Es hat mächtig gekracht auf den Gleisen der Deutschen Bahn in NRW. Nach dem Aufprall mit dem Bauzug entgleiste der Güterzug, die Lok und zehn Wagons kippten zur Seite. Auch die Oberleitung wurde abgerissen. Nach der Bergung der Verletzten und der schweren Zugteile hat die Feuerwehr Kerpen vor allem eine Sorge: der mögliche Austritt von (Gefahren-) Stoffen.

Deshalb seien Sondereinheiten (Messeinheit, Drohnen- und Logistikeinheit) im Einsatz, die sich mit einem Fachberater Chemie beraten. Angesichts des Ausmaßes hat die Feuerwehr keine guten Nachrichten für Pendler: „Vermutlich wird es auch am gesamten Freitag zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr in diesem Bereich kommen.“

Zug-Unglück in Kerpen (NRW). Foto: Feuerwehr Kerpen

Das müssen Pendler wissen

Die Deutsche Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet und folgende Informationen veröffentlicht:

RE 1 (RRX): Die Züge aus Richtung Düsseldorf Hbf enden und beginnen in Horrem. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Horrem und Aachen Hbf. Ein Ersatzverkehr (SEV) mit zwei Bussen der Firma Univers-Reisen zwischen Horrem und Aachen Hbf ist und mit einem Bus der Firma Haniqi Reisen ist eingerichtet. Ein Bus der Firma Hanrath Reisen startet in Aachen Hbf um ca. 08.15 Uhr ohne feste Fahrzeiten.

S 12 / S 19: Die S-Bahnen aus Richtung Troisdorf enden und beginnen in Horrem. Vereinzelt enden und beginnen die Züge in Sindorf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Sindorf / Horrem und Aachen Hbf. Kurzfristig kann es zu Ausfällen auf dem kompletten Streckenabschnitt Hennef (Sieg) – Düren kommen. Die entsprechenden Fahrten sind in der Onlinereiseauskunft markiert.

RE 9: Die Züge aus Richtung Aachen Hbf enden und beginnen in Düren. Aus Richtung Troisdorf enden und beginnen die Züge in Horrem. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Horrem und Düren.

Kurzfristig kann es zu Änderungen im Zuglauf kommen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.



Alternativ fährt für die Linien S19 und RE9 ein Ersatzverkehr (SEV) mit drei Bussen der Firma Hanrath, zwei Bussen der Firma Univers und mit einem Bus der Firma Univers ist zwischen Horrem und Düren. Die Busse bedienen alle Unterwegshalte.

Auch die ICE-Züge der hochfrequentierten Strecke mussten in beide Richtungen umgeleitet werden und verspäteten sich dadurch um rund 90 Minuten: „Einzelne ICE-Züge zwischen Köln und Aachen fallen aus“, hieß es außerdem auf der Homepage der Bahn. Die Störung soll voraussichtlich bis in die Abendstunden behoben werden.