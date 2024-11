Frau aus NRW öffnet Postboten die Tür – plötzlich wird sie mit einem Messer bedroht

Gerade in der Black Week haben viele Deutsche auch dieses Jahr wieder geshoppt, was das Zeug hält, um möglichst viele Rabatte geltend zu machen. Die Postboten in NRW und anderen Ecken des Landes laufen sich da aktuell die Füße wund, um der Päckchenflut gerecht zu werden.

Auch eine 45-jährige Frau aus NRW öffnete wahrscheinlich in freudiger Erwartung die Haustür, als ein Paketbote vor der Tür stand. Doch schnell sollte sie das bereuen, denn die Situation eskalierte im Hausflur schlagartig.

NRW: Familie muss eingreifen

In Köln-Braunsfeld soll sich die unglaubliche Geschichte am Donnerstagnachmittag (28. November) ereignet haben. Eine Frau aus NRW wurde nur kurz nachdem sie einem vermeintlichen Postboten die Tür ihrer Wohnung auf dem Maarweg geöffnet hatte, in den Flur gedrängt. Der Mann, der sich als perfider Räuber entpuppte, zückte plötzlich ein Messer und bedrohte die 45-Jährige damit. Er forderte Gold und Geld von ihr.

Der Lebensgefährte der Frau, ein 52-Jähriger, sowie sein 23-jähriger Sohn und ein Bekannter (27) wurden plötzlich auf die Lage im Hausflur aufmerksam und eilten der Frau aus NRW zu Hilfe. Der unbekannte Angreifer ergriff schlagartig die Flucht. Doch nicht nur er soll von der Kölner Wohnung geflohen sein.

Polizei jagt diese Männer

Denn vor der Tür soll ein Komplize des Tatverdächtigen gewartet haben. Die Familie aus NRW konnte aber auch ihn gegenüber der alarmierten Polizei beschreiben. Diese jagt jetzt nach den beiden Unbekannten mit Täterbeschreibungen.

Demnach soll es sich bei dem vermeintlichen Postboten um einen 36-jährigen und etwa 1,8o Meter großen, dicklichen Mann handeln. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Lederjacke und einen etwa drei Zentimeter langen Vollbart. Er hatte außerdem dunkle Haare und einen dunkleren Hautteint. Besonders auffällig: Zwei rasierte Striche an einer seiner beiden Augenbrauen.

Seinen Komplizen beschrieb die bedrohte Familie aus NRW als in etwa gleich groß und dünn. Er soll zum Tatzeitpunkt am Donnerstagnachmittag ebenfalls schwarz gekleidet gewesen sein, hatte einen Dreitagebart und an den Seiten glattrasierte Haare. Du hast in Köln-Braunsfeld am Donnerstag verdächtige Beobachtungen zur Tat oder den beiden Flüchtigen gemacht? Dann melde dich bei der Polizei per Telefon unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.