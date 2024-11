A1 in NRW: Toter nach schrecklichem Unglück! Vollsperrung ++ Polizei jagt ihn

Heftiges Unglück auf der A1 in NRW! Am Freitagmittag (29. November) war ein Lkw-Fahrer nach ersten Erkenntnissen in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs, als er plötzlich auf den linken Fahrstreifen fuhr. Dabei soll er mit einem Auto kollidiert sein, das von der Fahrbahn abkam und frontal auf einen Sattelzug prallte.

Ein 33-jähriger Beifahrer des Pkw erlag noch auf der A1 in Richtung Dortmund seinen Verletzungen. Der Fahrer, ein 48-jähriger Mann sowie ein weiterer Insasse (52) wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Auch der 27-jährige Fahrer des Sattelzugs musste medizinisch versorgt werden. Nach eigenen Angaben hatte dieser zuvor einen internistischen Notfall erlitten und auf dem Seitenstreifen gehalten.

Die A1 bei Merchenich musste nach dem Unfall um 11.40 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei sucht nun aber nach dem Fahrer des Lkw, der den schrecklichen Auffahrunfall auf der A1 in NRW verursacht haben könnte.

A1 in NRW: Hubschrauber im Einsatz

Denn noch ist unklar, ob es schon beim Spurwechsel des Lkw zu einer folgenschweren Kollision kam, die mit dem tödlichen Unglück in Zusammenhang stehen könnte. Dies werde derzeit vom Verkehrskommissariat überprüft.

+++ Dortmund: Brutale Disko-Gewalt ++ Junger Mann stürzt auf Flucht metertief +++

Dazu wird seit Freitagmittag nach dem mutmaßlich beteiligten Lkw gefahndet, der sich nach dem Unfall von der A1 in NRW entfernte. Dazu hatten die Ermittler sogar einen Polizeihubschrauber eingesetzt. Doch bislang verlief die Suche ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei jetzt um deine Hilfe.

Stundenlange Vollsperrung nach Unglück

Du warst am Freitagmittag auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs und kannst Angaben zu dem Unfall beziehungsweise dem gesuchten Lkw machen? Dann melde dich per Telefon unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern.

Weitere Verkehrs-News zur A1 in NRW haben wir hier für dich zusammengefasst:

Aktuell werden vor Ort noch Spuren gesichert. Die Richtungsfahrbahn Dortmund musste infolge voll gesperrt werden. Wie lange die Vollsperrung andauern wird, ist laut aktuellen Informationen der Polizei noch unklar.