Paar aus NRW kauft Hund im Internet – dann nimmt das Drama seinen Lauf

Ein Paar aus NRW wollte sich einen Hund zulegen – und entschied sich für einen Kauf im Internet. Doch als die kleine Bella bei seinen neuen Besitzern einzog, nahm der Horror seinen Lauf.

Wer einen Hund oder ein anderes Haustier hat, der liebt es in der Regel wie ein eigenes vollwertiges Familienmitglied. Anders sah es wohl bei diesem Paar aus NRW aus. Sie wollten ihre Hündin Bella so schnell wie möglich loswerden. „Geshoppt“ haben sie den armen Vierbeiner dabei im Internet.

Tierheim teilt Bellas Geschichte in den sozialen Netzwerken

Und jetzt sitzt Bella im Tierheim Bergheim. Verstoßen von seinen Besitzern, weil sie ihnen offenbar zu krank war. Auf seinem Facebook-Account teilten die Mitarbeiter des Tierheims jetzt die tragische Geschichte des süßen Vierbeiners.

„Letzte Woche kam ein Paar ins Tierheim, das seine Hündin abgeben wollte, weil der neue Vermieter sie nicht erlaubte. Je mehr wir nachfragten, desto absurder wurde die Geschichte“, berichtet das Tierheim. Die Zwergspitz-Hündin hätten sie letzten Sommer im Internet gekauft. „Da sie sich ständig erbrach, war man einmal mit ihr beim Tierarzt, dann nie wieder und hatte ihr chronisches Magen-Darm-Problem einfach in Kauf genommen. Jetzt, sechs Monate später, wurde sie offenbar doch zur Last und man gab sie in unsere Obhut“, schreibt das Tierheim weiterhin in seinem Social-Media-Post.

Trauriger Befund bei Bella

Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. „Bei der Übergabe lernten wir auch den zweiten Hund kennen, der anscheinend kein Problem mit dem Vermieter hatte. Man stellte uns noch einige Fragen zur Unterbringung und Versorgung des Hundes, wollte sogar ihr Zimmer sehen, und verließ das Tierheim, ohne einen Euro zu spenden.“

Das Tierheim ließ Bella sofort untersuchen. Auf dem Ultraschall war eine massive Darmentzündung zu sehen. „Sie bekommt nun Spezialfutter in vielen kleinen Portionen und die Diagnostik geht in den nächsten Tagen weiter. Drückt die Daumen, dass wir ihr ganz schnell helfen können.“