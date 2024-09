NRW-Tierschützer geschockt – Halter wirft Welpe einfach über den Zaun

Es gibt viele Gründe, warum man sich von seinem Haustier trennen muss. Alter oder gesundheitliche Gebrechen machen es Besitzern oft unmöglich, ausreichend auf ihre Tiere einzugehen. Doch manchmal müssen sich Halter auch schlichtweg eingestehen, dass sie mit der Verantwortung für ein Haustier überfordert sind – und leider sind einige dann derart herzlos, dass sie ihre vierbeinigen Begleiter nur noch so schnell wie möglich loswerden wollen.

Ausbaden müssen das am Ende dann meist die Tierheime – auch in NRW. Geschichten von eiskalt ausgesetzten Hunden und Katzen erleben die Pfleger dort häufiger als ihnen lieb ist. Oftmals sind die Tiere nach diesen Gräueltaten dermaßen traumatisiert, dass die Vermittlung an ein neues liebevolles Zuhause dadurch nochmals erschwert wird.

Mischlingshündin Pepper, um die sich der Tierschutzverein Neuss (NRW) kümmert, ist erst acht Monate alt – doch was die Kleine in ihrem kurzen Leben bereits durchmachen musste, weckt das Mitleid eines jeden Hundeliebhabers.

Kleine Hündin erleidet schreckliches Schicksal

Pepper stammt ursprünglich aus Spanien. Doch offenbar war die Kleine in ihrem alten Zuhause nicht erwünscht. Ihr herzloser Halter fasste daraufhin einen unfassbaren Entschluss – und warf den wenige Wochen alten Welpen einfach über den Zaun des lokalen Tierschutzvereins!

Im April 2024 – Pepper war zu diesem Zeitpunkt drei Monate alt – ging es für die Hündin dann nach Deutschland zu einer Pflegestelle. Der Tierschutzverein Neuss (NRW) hat sich ihrer angenommen – und sucht nun ein Zuhause, in dem die kleine Pepper endlich den Start ins Leben erhält, den sie verdient hat.

Welpe Pepper sucht ein neues Zuhause

„Als Welpe ist für Pepper das ganze Leben ein Abenteuer“, heißt es auf der Internetseite von „Tiere suchen ein Zuhause“. Der WDR stellte die kleine Hündin in seiner Show vor. „Sie will die Welt entdecken und geht fröhlich und neugierig auf alle Menschen zu. Ihre aufgeschlossene und unkomplizierte Art macht sie zur perfekten Anfängerhündin.“

Lernen muss Pepper natürlich noch einiges. Sie geht fleißig in die Hundeschule und auch das Alleine-bleiben fällt ihr noch schwer. Aber immerhin: „Bei der Stubenreinheit kommt es nur noch selten zu einem kleinen Missgeschick.“