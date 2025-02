NRW: Hund an Baum gekettet und zurückgelassen – „Wirklich beschämend“

Während Hunde zu den loyalsten Tieren der Welt gehören und ihr Herrchen oder Frauchen wohl nie im Stich lassen würden, gibt es immer wieder Menschen, die diese Liebe nicht zu schätzen wissen. So musste auch Hündin „Motte“ erleben, wie es ist, auf herzlose Art verlassen zu werden.

Das Tier wurde im Hochsommer 2024 angekettet an einem Baum gefunden, lebt seitdem auf dem „Schutzhof Four Seasons“ in Rheda-Wiedenbrück in NRW. Ihr Schicksal lässt Tierfreunde nicht kalt.

NRW: Hündin sucht neues Zuhause

In dem WDR-Format „Tiere suchen ein Zuhause“ wird die quirlige Hündin Motte vorgestellt. Der Pekinesen-Mix „sieht aus wie ein Schoßhund, wäre aber gerne Chefin“, heißt es in dem Video auf Facebook. Trotz ihrer traurigen Erfahrung im Sommer 2024 scheint Motte vor Selbstbewusstsein zu strotzen, bellt andere Hunde gerne „hemmungslos“ an und beschwert sich ebenso lautstark, wenn es zu wenig Streicheleinheiten gibt oder sie nichts vom Käsebrot ihrer menschlichen Betreuer abbekommt.

Obwohl leider nichts über Mottes Herkunft bekannt ist, konnten die erfahrenen Tierpfleger einiges über sie herausfinden. So ist die Hündin kastriert und etwa fünf Jahre alt. In ihrer aktuellen Unterkunft fällt immer wieder auf, dass das kleine Lebewesen fit und agil ist und viel Auslastung braucht. „Sie ist kein ruhiger Schoßhund. Lange Spaziergänge, bei denen Motte mit Kopfarbeit ausgelastet wird, sind Voraussetzung für anschließende Ruhezeiten auf der Couch“, raten die Experten.

NRW: Tierfreunde zeigen Mitgefühl

Viele Tierfreunde sind verzückt von Mottes Video auf Facebook, können den grausamen Umgang mit der kleinen Hündin nicht verstehen. „Ich wünsche Motte ein sicheres Zuhause für immer. So etwas hat kein Tier verdient“, „Das ist wirklich beschämend, wenn so mit einem Tier umgegangen wird“, „Was sind das nur für herzlose Menschen, die die hübsche Motte am Baum angebunden haben? Muss man nicht verstehen, sowas hat kein Tier verdient. Ich drücke Motte fest die Daumen, dass sie schnell wieder ein schönes Zuhause findet. Viel Glück und von ganzem Herzen“ – das sind nur einige der Kommentare unter dem Beitrag.

Bleibt zu hoffen, dass die Hündin aus NRW tatsächlich bald ein neues Zuhause findet – an ihre Bedürfnisse angepasst am besten eine Familie mit älteren Kindern, die Erfahrung mit Hunden hat und über einen Garten verfügt.