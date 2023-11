NRW: Entsetzlicher Unfall – Schwangere und ungeborenes Baby sterben

Die Stadt Hückelhoven im Kreis Heinsberg (NRW) steht unter Schock. Dort hat sich am Sonntagabend (5. November) ein fürchterliches Unglück ereignet.

Wie die Polizei Heinsberg mitteilte, ist eine schwangere Frau (31) von einem Auto erfasst worden. Für das Unfallopfer und ihr ungeborenes Baby sollte jede Hilfe zu spät kommen. Der Fahrer hinter dem Steuer war gerade einmal 19 Jahre alt.

NRW: Schwangere Frau stirbt nach schrecklichem Unfall

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wollte die 31-Jährige gegen 18.55 Uhr die Heerstraße über einen Fußgängerüberweg mit Ampel auf Höhe der dortigen Tankstelle überqueren.

Mehr aus NRW: Übler Fund in Unfallwagen – als die Polizei Essen DAS entdeckt, klicken sofort die Handschellen

Genau in dem Moment fuhr der 19-Jährige mit seinem dunklen Hyundai-Kleinwagen in Richtung Wassenberg und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die schwangere Frau wurde von dem Wagen erfasst, krachte gegen die Windschutzscheibe und wurde auf die Straße geschleudert.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Schwangere und ungeborenes Baby sterben – Polizei ermittelt

Nach Angaben der Polizei Heinsberg verstarb das ungeborene Baby noch an der Unfallstelle. Die Mutter kam nach einer Erstversorgung am Unfallort auf schnellstem Wege ins Krankenhaus. Doch das medizinische Personal konnte nichts mehr für die 31-Jährige tun. Die schwangere Frau verstarb wenig später an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Mehr Themen:

Die Polizei muss nun die Unfallursache ermitteln. Bislang gibt es keine Informationen darüber, welches Ampelsignal zum Zeitpunkt des Unfalls leuchtete und mit welcher Geschwindigkeit der junge Fahrer unterwegs war. Zur Rekonstruktion des Unfalls hatten die Beamten die Heerstraße voll gesperrt. Mittlerweile ist die Straße in Hückelhoven wieder freigegeben.