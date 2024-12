NRW-Touristen planen Urlaub in Holland – plötzlich bekommen sie Schnappatmung!

Das ganze Jahr zieht Holland Touristen an, insbesondere diejenigen, die in NRW leben. Sei es ein Tagesausflug, ein Wochenendtrip oder sogar der Jahresurlaub, Holland ist ein unglaublich beliebtestes Reiseziel. Jedoch kann sich dies durch eine Gesetzesänderung bald ändern. Diejenigen, die ihren Urlaub in Holland verbringen wollen, sollten sich besser auf diese Veränderung vorbereiten.

In Holland wurde nämlich ein neues Gesetz beschlossen, wodurch die Mehrwertsteuern deutlich steigern wird, wie „Ruhr24“ berichtet. Die niederländische Regierung in Den Haag plant, die Mehrwertsteuer ab dem 1. Januar 2026 deutlich zu erhöhen, was den Urlaub in Holland für NRW-Touristen deutlich teurer macht.

Urlaub in Holland: Übernachtungen werden teurer

Ein Bereich ist nämlich besonders verstärkt von dieser Erhöhung betroffen, und zwar die Hotelbranche. NRW-Touristen müssen für ihren Urlaub in Holland bald deutlich tiefer in die Tasche greifen, denn der Mehrwertsteuersatz wurde pro Übernachtung von 9 Prozent auf stolze 21 Prozent angehoben.

Viele befürchten, was für Auswirkungen diese Gesetzesänderung auf den Tourismus in Holland haben wird. Momentan vermutet man, dass die Preise für Hotelübernachtungen um bis zu 11 Prozent steigen können. Es wird sogar vermutet, dass teurere Hotels bald eine Steuer von 75 Euro pro Nacht einführen. Auch kann die Steuererhöhung eine negative Auswirkung auf die Servicestandards in den Hotels haben.

Aber nicht nur Touristen aus NRW sind schockiert über die möglichen Auswirkungen der Erhöhung der Mehrwertsteuern. Auch in Holland kritisiert man das neue Gesetz immens. Marco Lemmers, der CEO der Conscious Hotels Gruppe in Amsterdam, warnt vor negativen Auswirkungen. Wie „Ruhr24“ berichtet, bezeichnen Camille Oostwegel, die Besitzerin von vier Hotels in Limburg im Süden der Niederlande, die Erhöhung als einen schweren Schlag gegen die Branche.

NRW-Touristen könnten woanders Urlaub machen

Viele Hotels in Holland befürchten, dass durch das neue Gesetz immens viel Schaden für sie entstehen kann. Dutzende der Gäste in den niederländischen Hotels sind nämlich Geschäftsreisende. Laut einer Untersuchung sogar etwa 40 Prozent. Diese Gäste können die anfallenden Mehrwertsteuern ganz einfach zurückfordern.

Das ist jedoch nicht die einzige Angst der niederländischen Tourismusbranche. Man befürchtet, dass für viele Touristen aus NRW der Urlaub nach Holland durch die Steuererhöhung zu teuer wird und man stattdessen lieber seinen Urlaub in Belgien oder in Deutschland verbringen wird. Trotz aller Befürchtungen gibt es wenigstens für Wohnwagen-Fans eine gute Nachricht: Campingplätze sind nämlich von der Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht betroffen.