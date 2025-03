Neue Bußgelder in Holland – Kurzurlauber aus NRW müssen schlucken

Holland-Touristen aus NRW, aufgepasst! Ein Kurzurlaub in dem Nachbarland könnte ganz schön ins Geld gehen – vorausgesetzt du verhältst dich falsch.

Seit dem 1. Januar 2025 müssen Holland-Urlauber noch besser aufpassen: Es gibt veränderte Bußgelder in dem NRW-Nachbarland. Wie „Ruhr24“ berichtet, sind auch Radfahrer davon betroffen.

Verkehrssünder zahlen in Holland mehr als in Deutschland

Die Niederlande hat die Bußgelder für Verkehrsverstöße angehoben. Besonders Auto- und Radfahrer sollten sich also genau informieren, ehe sie die Grenze überqueren. In Holland fallen die Strafen für Verkehrsverstöße nämlich häufig höher aus als in Deutschland.

Nutzt du zum Beispiel ein Smartphone beim Fahren, dann zahlst du in Holland statt wie bisher 420 Euro, jetzt 430 Euro. In Deutschland würdest du für dasselbe Vergehen übrigens „nur“ 128,50 – inklusive Bearbeitungsgebühr – zahlen. Einen Punkt in Flensburg gibt es noch dazu.

Auch Radfahrer werden zur Kasse gebeten

Und auch, wer das rote Licht an einer Ampel überfährt, wird in Holland ordentlich zur Kasse gebeten. Statt 300 Euro zahlst du jetzt 310 Euro. Rechts überholen kostet ebenfalls 310 Euro (vorher 300 Euro). Fährst du auf der Autobahn 20 km/h zu schnell, so kostet dich das jetzt 223 Euro statt wie vorher 216 Euro. Wer unnötig auf der linken Spur fährt, muss statt 270 Euro jetzt 280 Euro blechen.

Doch nicht nur Autofahrer müssen tiefer in die Tasche greifen. Auch Radfahrer sind von der Bußgelderhöhung betroffen. Wenn du dein Handy auf dem Rad nutzt, zahlst du 170 Euro. Und auch deine Beleuchtung sollte funktionieren. Wenn nicht, dann kostet dich das 75 Euro.

