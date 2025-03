Bußgeld: Neue Blitzer kommen! Was sie erkennen, lässt Autofahrer sprachlos zurück

Jetzt kommt es richtig dicke! Wer in Deutschland Auto fährt, hat ohnehin einen schweren Stand. Steuern, Versicherungen, Parkplatz-Ärger, hohe Spritpreise, dazu noch versteckte Radarfallen und Blitzer en masse. Wer da zu schnell fährt und geblitzt wird, muss oft ein horrendes Bußgeld zahlen.

Als ob das nicht genug wäre, wird es wohl künftig noch übler kommen. Schon vor drei Jahren sorgte ein Testlauf in Trier (Rheinland-Pfalz) für Aufsehen. Jetzt kommt der erste Handy-Blitzer Deutschlands – und der wird zweifelsfrei für ein hohes Bußgeld sorgen!

Bußgeld: Neue Blitzer kommen!

Mit Rheinland-Pfalz macht ein Bundesland den Anfang, der Rest der Bundesrepublik könnte folgen. Eine kleine Kamera, die sogenannte „Monocam“, filmte auf einer Autobahnbrücke zwischen Kenn und Trier-Ehrang alle vorbeifahrenden Autos. Die Software schaffte es tatsächlich zu erkennen, wenn jemand das Handy in der Hand hielt, speicherte das Bild für die Polizei ab.

Innerhalb von gerade mal 49 Tagen wurden satte 327 Handy-Verstöße am Steuer festgestellt. Für den Staat also ein voller Erfolg, für Autofahrer ein Schrecken, der seinesgleichen sucht. Die Folge: Die Technik wird jetzt offiziell eingeführt. Zunächst kommt sie auf Autobahnen in Rheinland-Pfalz. Wo genau der erste Handy-Blitzer zum Einsatz kommt, ist noch unklar.

Handy-Blitzer könnten in ganz Deutschland zum Einsatz kommen

Fest steht allerdings, dass alle fünf Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz einen eigenen bekommen. Das verkündete das Innenministerium des Bundeslands. Um die verbotene Handynutzung dokumentieren zu können, muss die Kamera zunächst ins Fahrzeug hinein filmen. Das klappe am besten, wenn sie schräg nach unten ausgerichtet ist.

Mehr News:

Deswegen werden diese Handy-Blitzer auf der Autobahn an Brücken installiert. Eine Software analysiert die Aufnahmen in Echtzeit – wenn das System dann ein Handy in der Hand des Fahrers erkennt, wird das Bild gespeichert und direkt an die Polizei weitergeleitet. Wehe dem, der dann blechen muss, oft ist ein Bußgeld von mindestens 100 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig.