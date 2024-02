Prüfung an NRW-Hochschule „zu schwer“? 84 Prozent der Studenten fallen durch!

Dass das Studium kein Zuckerschlecken ist, das wissen die meisten jungen Leute. Zahlreiche Abgaben, Hausarbeiten und anstrengende Klausurenphasen stehen an nahezu jeder Universität und Hochschule an der Tagesordnung. Doch nach dieser Prüfung wird Protest laut. An einer Hochschule aus NRW ist die Durchfallquote so hoch, dass sich die Studierenden nun beschweren. Ist das noch normal?

Hochschule aus NRW: Zu hohe Durchfallquote?

Diese Prüfung hatte es echt in sich! Bei einer Chemieklausur im Fach Biologie sind satte 84 Prozent aller Studierenden durchgefallen, einige Quellen, darunter die Aachener Zeitung, berichten sogar von 91 Prozent! Dass die Durchfallquoten in natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern höher als in anderen Themengebieten ist, das ist längst bekannt. Doch dass so viele Menschen durchfallen, das sollte doch wirklich nicht passieren.

Wie der „WDR“ berichtet, wurde die entsprechende Prüfung später nachgeholt. Doch so mancher Studierende nimmt daran nicht teil. Denn es gilt: Wer die Klausur dreimal nicht besteht, ist komplett durchgefallen. Warum die Klausur nicht annulliert wird, ist für viele Studenten nicht nachvollziehbar. Der Allgemeine Studierendenausschuss ärgert sich jedenfalls sehr darüber: „Es gibt Lehrstühle, die systematisch Klausuren mit hohen Durchfallquoten haben – jedes Jahr – und wenig tun, um das zu ändern“, sagte ein Referent.

„Normal an der RWTH“

Im Netz sorgte die hohe Durchfallquote der Klausur an der Hochschule in NRW für mächtig Diskussion. Einige Studierende sehen das jedoch gelassen, schließlich wäre das keine neue Nachricht. „War normal an der RWTH. Bei Physik hatten wir ähnliche Zustände aber eigentlich in allen Fächern“, schreibt beispielsweise ein User auf Reddit und erntet viel Zustimmung.

Das Problem mit den hohen Durchfallquoten ist an der Hochschule aus NRW dementsprechend keine Neuheit. Immer wieder beschweren sich Studierende über zu schwierige oder gar unfaire Prüfungen. Kommentare auf Reddit wie „Ugh, die RWTH, da wundert mich das nicht. Aber 84% sind doch da kein Ausreißer?“ verdeutlichen, wie allgegenwärtig das Problem unter den Studierenden ist.