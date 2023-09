NRW: BMW-Raser verursachen Crash mit fünf Verletzten – schockierend, was sie dann tun

Fürchterlicher Unfall am Dienstag! Zwei junge Männer verursachen einen Frontal-Crash mit – soweit sich das beurteilen lässt – insgesamt fünf Verletzten. Doch noch fürchterlicher als der Vorfall selbst ist die Reaktion der Männer. Vor allem deshalb, weil auch ein Kind betroffen ist.

Der Unfall ereignete sich am Abend des 5. September in Herne (NRW). Zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die wahrscheinlich schwer verletzten Insassen eines weißen BMW flüchteten danach zu Fuß von der Unfallstelle. Schlimmer noch: Sie nahmen ein verletztes Mädchen mit und ließen zwei weitere Schwerverletzte in dem anderen Auto rücksichtslos zurück.

NRW: BMW-Insassen lassen Verletzte zurück

Nach bisherigem Kenntnisstand des für Herne zuständigen Polizeipräsidiums Bochum ereignete sich der Unfall so: Ein weißer BMW raste gegen 14.15 Uhr über die Gelsenkirchener Straße in Richtung Gelsenkirchen. In Höhe der Hausnummer 211 verlor der unbekannte Fahrer bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Opel.

+++ A2 in Gelsenkirchen: Beamte stoppen Dortmunder – als sie DAS finden, schicken sie sofort Verstärkung zu seiner Wohnung +++

Dabei wurden die beiden Männer im Opel – ein 45-Jähriger aus Gelsenkirchen und ein 31-Jähriger aus Herne – schwer verletzt. Sie hätten schnellstens medizinische Hilfe benötigt. Doch was passierte stattdessen?

Männer schleppen Kind mit sich

Zwei junge Männer, die in dem weißen Raser-BMW saßen, stiegen laut Zeugenaussagen aus dem völlig demolierten Wagen aus. Es muss davon ausgegangen werden, dass auch sie schwer verletzt waren. Die starken Beschädigungen an dem BMW und die hohe Aufprallgeschwindigkeit deuten darauf hin. Mehr noch: Die Männer holten ein junges Mädchen von der Rückbank des BMW. Es hatte allem Anschein nach ebenfalls Verletzungen erlitten, denn es humpelte. Die Männer flüchteten zu Fuß in Richtung Gelsenkirchener Stadtgebiet und schleppten das Kind dabei mit sich.

Das Foto zeigt den BMW nach dem Frontal-Crash. Foto: picture alliance/dpa/Polizei Bochum

Die beiden schwer verletzten Männer in dem Opel wurden schließlich vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert. Von den anderen drei Beteiligten fehlt jede Spur. Die Polizei setzte zur Fahndung unter anderem Diensthunde und einen Hubschrauber ein – bisher erfolglos.

Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben:

• Fahrer: männlich, 18-25 Jahre alt, Kinnbart, dunkle Haare, weiß/schwarzes T-Shirt

• Beifahrer: männlich, 18-20 Jahre alt, Vollbart, schwarzes T-Shirt mit großem Aufdruck

• Mitfahrerin: Mädchen, 8-10 Jahre alt, rosafarbenes Kleid, weiße Schuhe, humpelt

Mehr Themen:

Die Polizei Bochum bittet unter der Rufnummer 0234 909-4441 um sachdienliche Hinweise zu dem Unfall sowie zu den flüchtigen Personen.

Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme kam es rund um den Ort des Geschehens in Herne (NRW) zu Sperrungen und Umleitungen.