NRW: Auto rast vor Disko in Menschengruppe ++ Frauen durch die Luft geschleudert

Schlimmer Zwischenfall am Samstagabend (9. Dezember) in Hennef (NRW). Vor einer Diskothek im Stadtteil Uckerath ist ein Auto in eine Gruppe von Fußgängerinnen gerast.

Die vier Frauen hatten nach Angaben des „Kölner Stadtanzeigers“ gerade ihr Auto geparkt und wollten die Westerwaldstraße vor der Disko „Schaukelkeller“ überqueren. Plötzlich kam der Kleintransporter einer 28-jährigen Frau angerauscht. Die junge Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

NRW: Mutter und Tochter in Lebensgefahr

Der Kleintransporter erfasste zwei der vier Frauen. Dabei handelt es sich laut „General-Anzeiger“ um eine Mutter (61) und ihre Tochter (34). Beide aus dem Westerwald stammenden Frauen sollen schwere bis lebensgefährliche Verletzungen davongetragen haben. Ihre Begleiterinnen kamen mit einem Schrecken davon, blieben körperlich unversehrt. Auch die Fahrerin erlitt einen Schock.

Nach Angaben der Polizei ist der Unfall von einer Überwachungskamera der Diskothek aufgezeichnet worden. Die Bilder zeigen, dass der VW Caddy ungebremst in die Fußgängergruppe gefahren war. Mutter und Tochter wurden demnach etwa 15 Meter weit durch die Luft geschleudert und prallten mit voller Wucht auf der Fahrbahn der Bundesstraße B8 auf.

Feuerwehr unterbricht Weihnachtsfeier – Polizei ermittelt

Die Nachricht von dem schweren Unfall erreichte den Löschzug Uckerath der Freiwilligen Feuerwehr Hennef genau in dem Moment, als die Einsatzkräfte ihre Weihnachtsfeier im Gerätehaus beginnen wollten, so der „General-Anzeiger“. Statt eines besinnlichen Zusammenseins rückten die Retter zum Einsatz aus. Denn das Gerätehaus befindet sich nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat das Unfallfahrzeug sichergestellt und muss nun die Ursache ermitteln.