NRW: Schüsse gefallen ++ Mutter von Kleinkind getroffen ++ SEK-Einsatz

Dramatische Szenen am Freitagmorgen (27. Januar) in NRW. Gegen 6.35 Uhr meldete sich eine verzweifelte Frau aus Heiligenhaus bei der Polizei. Völlig aufgelöst schrie sie in den Hörer, dass ihr Nachbar aus einem Mehrfamilienhaus am Schopshofer Weg auf sie schießen würde. Außerdem würde der Mann versuchen, ihre Wohnung anzuzünden.

Sofort rückten Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) eilte zum Einsatzort in NRW. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Ein offenbar bewaffneter Mann hatte sich in einer Wohnung des Gebäudes verschanzt. Es war Eile geboten. Denn aus der Wohnung, in der eine Mutter mit ihrem Kleinkind wohnt, drang bereits Rauch.

NRW: SEK-Einsatz in Heiligenhaus

Zwei Stunden nach dem Notruf erfolgte schließlich der Zugriff. Das SEK überwältigte den Tatverdächtigen auf einem Balkon. Der Mann leistete nach Angaben eines Sprechers der Polizei Mettmann keinen Widerstand, erlitt bei dem Zugriff dennoch leichte Verletzungen. Die Einsatzkräfte konnten auch die Mutter befreien.

„Auf die Frau wurde geschossen“, teilte der Polizeisprecher mit. Noch ist unklar, um welche Art von Waffe es sich gehandelt hat. Es könnte sich möglicherweise eine Luftwaffe gewesen sein, heißt es von Seiten der Polizei. Die Frau erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Das Kleinkind, das sich zum Zeitpunkt der Tat in der Wohnung befunden hatte, blieb verschont.

Feuerwehr löscht Brand in NRW

Nach dem Zugriff konnte die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beginnen. Die betroffene Wohnung sei stark verraucht gewesen, so der Polizeisprecher. An welcher Stelle das Feuer gelegt wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Ebenso versucht die Polizei Mettmann nun die Hintergründe des Vorfalls zu ermitteln. Die Beamten gehen bisher von einem Streit unter Nachbarn aus. Warum die Lage so eskalieren konnte, ist bislang unklar.