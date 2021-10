NRW: Hannah aus Hamm brutal ermordet – diese Bilder rühren zu Tränen

Am Samstagabend gedachten hunderte Menschen der ermordeten Hannah aus Hamm in NRW. Die 25-Jährige war nach einer Partynacht kaltblütig erstochen worden.

Mahnwache für Hannah S. aus Hamm (NRW). Foto: picture alliance/dpa | Lino Mirgeler

Nun wollten viele Menschen aus ihrer Heimatstadt der Verstorbenen mit einer Mahnwache und einem anschließenden Trauermarsch durch Hamm die letzte Ehre erweisen. Die Bilder aus NRW sind herzergreifend.

NRW: Hannah S. tot im OLG-Park in Hamm gefunden

Die junge Hannah S. war am Sonntag, den 19. September, tot am Ufer des Teichs im Park des Oberlandesgerichts (OLG) in Hamm gefunden worden. In der Nacht zuvor war sie ausgegangen und hatte gefeiert. Der mutmaßliche Täter, der 27-jährige Simon S., soll sie dann mit drei Messerstichen getötet haben.

Hamm gedenkt der ermordeten Hannah S. Foto: picture alliance/dpa | Lino Mirgeler

Er ließ ihre Leiche am Ufer liegen und am nächsten Morgen entdeckte ein Spaziergänger die halbnackte Leiche. Genaueres zu der Beurteilung des Täters durch den zuständigen Profiler kannst du >>>hier nachlesen.

NRW: Hamm trauert um Hannah

Die Stadt Hamm trauert um Hannah, deren Leben auf derart brutale Weise endete. Daher richteten die Bewohner am Samstag eine Mahnwache aus, zu der 400 Menschen kamen.

400 Menschen aus Hamm sind bei dem Trauermarsch für Hannah dabei. Foto: picture alliance/dpa | Lino Mirgeler

Zwischen 18.00 und 19.00 Uhr versammelten sich die Teilnehmer zu einem Trauermarsch, der sie von der Südstraße bis zum Park des Oberlandesgerichts führte – dort, wo die junge Frau verstarb. Dafür sperrte die Polizei extra die Straßen, damit der Trauerzug nicht zum Stehen kam. Davon berichtete der Rundblick Unna.

------------------------

Mehr News aus NRW:

Wetter in NRW: Achtung! Hier wird es im Ruhrgebiet heute richtig stürmen

Sparkasse in NRW: Neue Regel für Kunden – DAS kannst du mit deinem Geld hier bald nicht mehr machen

Deutsche Bahn in NRW: Strecke zwischen Köln und Düsseldorf gesperrt – hier alle Infos

------------------------

Der mutmaßliche Täter Simon S. saß bereits wenige Tage nach der Tat in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelte bereits gegen ihn wegen des dringenden Mordverdachts. Zurzeit gibt es jedoch noch kein Ergebnis. (mbo)