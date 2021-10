Wetter in NRW: Achtung! Hier wird es im Ruhrgebiet heute richtig stürmen

Das Wetter in NRW zeigt sich am Samstag Abend und in der Nacht zum Sonntag nicht gerade von seiner schönen Seite.

Der Deutsche Wetterdienst hat wegen Sturmböen nun für die Nacht von Samstag auf Sonntag für einige Städte in NRW eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Wetter in NRW: Heute Nacht soll es ungemütlich werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Wetter in NRW: Hier wird es im Ruhrgebiet gleich richtig stürmen

Während sich das Wetter in weiten Teilen von NRW am Samstag bisher größtenteils freundlich präsentierte, ändert sich das in der nacht zum Sonntag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Sturmböen der Stufe zwei von vier herausgegeben. Diese ist unter anderem für die folgenden Städte im Ruhrgebiet gültig: Mülheim, Gelsenkirchen, Bottrop, Dortmund, Essen, Herne und Bochum. Sie gilt vorerst ab 0.00 Uhr bis 15.00 Uhr am Sonntag.

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Außerdem kommt am Samstagabend von Westen Regen in NRW auf. Dieser kann gebietsweise auch länger anhalten. In den Südwestlagen des Bergischen Landes und punktuell in der Eifel kann Dauerregen nicht ausgeschlossen werden.

Wetter in NRW: DAS erwartet uns am Sonntag

Am Sonntag beginnt der Tag bedeckt. Es wird in den meisten Regionen von NRW Regen erwartet. Abends ziehen die Niederschläge dann nach Osten ab. Die Temperaturen erreichen maximal zwischen 18 und 21 Grad. Im Bergland kann es zu stürmischen Böen oder sogar Sturmböen kommen.

Die Nacht zum Montag wird stark bewölkt sein. Im Osten von NRW soll es noch etwas Regen geben. Die Temperaturen fallen auf 12 bis 7 Grad. Der Montag soll zum Großteil niederschlagsfrei bleiben. Auch der starke Wind vom Sonntag soll sich bis dahin verzogen haben. Es werden Temperaturen von maximal 15 bis 18 Grad erwartet. (gb)