NRW: Mädchen sexuell belästigt – als die Polizei anrückt, eskaliert es

Widerwärtiger Vorfall im Märkischen Kreis (NRW)!

Am Mittwoch (8. März) hielt sich ein 14-jähriges Mädchen an der Bushaltestelle „Schulzentrum“ in der Humbolstraße in Halver (NRW) auf – als sie plötzlich von einem unbekannten Mann gepackt und auf den Mund geküsst wurde!

Sie ahnte nicht, dass es sich um einen Mann handelte, der die Polizei an diesem Tag noch stundenlang beschäftigen sollte…

NRW: Widerwärtiger Vorfall in Halver

Denn von der sexuellen Belästigung an der Bushaltestelle wusste die Polizei noch gar nichts, als sie ausrückte, um den 41-jährigen Tatverdächtigen dingfest zu machen. Der stark betrunkene Mann aus Radevormwald hatte gegen 16.30 Uhr bereits am Bächterhof in Halver mehrere Passanten angepöbelt und vor einer Tankstelle randaliert. Die Beamten fanden bei ihm zudem Cannabis – und nahmen in mit aufs Revier in Lüdenscheid, um weitere Straftaten zu verhindern.

Erst kurz darauf – gegen 17 Uhr – meldete das 14-jährige Mädchen den Vorfall an der Bushaltestelle bei der Polizei in Halver. Ihre Beschreibung passte zu dem just festgenommen Randalierer, der sich nun mit mehreren Anzeigen konfrontiert sieht: Sexuelle Belästigung, Bedrohung, Beleidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz – und später noch vorsätzliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte.

Was hat der Kerl sich denn bitte noch erlaubt? Nun, die Polizei beschreibt die Festnahme des 41-Jährigen äußerst detailliert – und das war alles andere als ein angenehmer Einsatz für die Beamten.

Mann rastet auf Revier aus – Polizist im Krankenhaus

Während der Fahrt zum Lüdenscheider Revier beleidigte er die Beamten unentwegt als „Weichei“, „Pussy“ oder „Schwuchtel“, bedrohte die Einsatzkräfte, spuckte einer Polizeibeamtin sogar in den Nacken!

Und auf der Wache wurde es nicht besser. „Hurensohn“, „Scheiß Wichser“ brüllte der 41-Jährieg durchs Revier, schlug einen Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Der verletzte Beamte musste im Krankenhaus behandelt werden und war im Anschluss nicht mehr dienstfähig. Erst durch den Einsatz mehrerer Polizisten konnte er am Boden fixiert und gefesselt werden.

Sollte der Mann aus Radevormwald am späten Nachmittag noch weitere Personen belästigt oder geschädigt haben sollte, bittet die Polizei die Betroffenen, sich unter der 02353/9199-0 zu melden.