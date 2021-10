NRW: Zu Halloween hat die Polizei eine klare Warnung – DIESES Kostüm bitte meiden!

In gruseligen Kostümen durch die dunklen Straßen ziehen – darauf freuen sich auch in NRW zu Halloween wieder viele Menschen.

Doch kurz vor dem 31. Oktober hat sich die Polizeigewerkschaft in NRW zu Wort gemeldet. Sie bittet die Halloween-Fans, bei ihren Feierlichkeiten auf ein ganz bestimmtes Kostüm zu verzichten!

NRW: Polizei warnt vor bestimmten Halloween-Kostümen

Die Ordnungshüter sind besorgt, dass dieses Halloween vor allem ein Kostüm besonders gefragt sein wird: Dunkelgrüne Trainingsanzüge, rote Overalls und die Gesichter hinter schwarzen Masken verborgen. Wer sich zuletzt nicht komplett vom Internet abgeschottet hat, dem werden diese Outfits sicherlich bekannt vorkommen – und zwar aus der Netflix-Serie „Squid Game“.

Schwarze Masken, rote und grüne Outfits – „Squid Game“-Kostüme könnten dieses Halloween sehr gefragt sein. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Netflix

Der südkoreanische Streaming-Hit handelt von hochverschuldeten Personen, die in einer Reihe scheinbar harmloser Spiele gegeneinander antreten, um ein millionenschweres Preisgeld zu gewinnen. Das Problem: Die Verlierer jeder Runde werden direkt getötet!

Mittlerweile hat sich die umstrittene Show zur weltweit erfolgreichsten Serie auf Netflix entwickelt – und die prägnanten Outfits der Protagonisten zu Verkaufsschlagern. Mögliche Halloween-Kostüme im „Squid Game“-Stil sorgen die Polizei NRW allerdings für Sorgenfalten.

Polizei NRW befürchtet nächstes Horrorclown-Szenario

Erich Rettinghaus, NRW-Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft erklärt die Befürchtungen der Ordnungshüter: „Einzelne Squid-Game-Kostümierte könnten die neuen Horrorclowns werden, die vor ein paar Jahren Unbeteiligte attackiert und heftig erschreckt haben.“

Vor allem im Herbst 2016 machte das Horrorclown-Phänomen in Deutschland Schlagzeilen, nachdem Personen in Gruselclown-Kostümen mehrere Körperverletzungen begangen hatten. Alleine in NRW registrierte die Polizei damals innerhalb weniger Tage über 100 „Clown-Sichtungen“.

--------------------------

Weitere Nachrichten aus NRW:

--------------------------

Auch die blutige Handlung der „Squid Game“-Serie könnte übermotivierte Grusel-Fans zu unüberlegten Taten hinreißen, so die Sorge der Polizei. „Wir können nur davor warnen, die Spiele aus der Serie an Halloween in aller Öffentlichkeit nachzuspielen“, wird Rettinghaus von „rp-online.de“ zitiert. „Unbeteiligte können nicht erkennen, ob es sich um Spaß handelt oder nicht. Und auch wir als Polizei können das im Ernstfall nicht immer sofort erkennen. Ketchup zum Beispiel als Blutersatz ist gerade im Dunkeln auf den ersten Blick nicht als solches auszumachen.“ (at)