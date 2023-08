NRW: Mann begeht folgenschweren Fehler bei Polizeikontrolle – er wird ihm zum Verhängnis

Diesen Tag wird ein Mann in NRW so schnell wohl nicht wieder vergessen.

Eigentlich hatte er am Vortag eine Polizeikontrolle über sich ergehen lassen, doch dann unterlief ihm ein folgenschwerer Fehler, durch den ihn die Polizei noch mal an seiner Wohnanschrift aufsuchen musste. Dort machten die Beamten dann eine Entdeckung, die den Mann aus NRW teuer zu stehen kommen könnte.

NRW: Mann mit folgenschwerem Fehler bei Polizeikontrolle

Nach den Angaben der Polizei Hagen ereignete sich das Geschehen an der Wohnadresse des Mannes am Donnerstag (10. August). Einen Tag zuvor war der 42-Jährige in der Altenhagener Straße in eine Polizeikontrolle geraten. Dort hatte er anschließend seinen Ausweis zurückgelassen. Der Mann hatte nämlich den Polizeibeamten zugerufen, dass er es eilig habe und entfernte sich, bevor die Einsatzkräfte das Dokument nach Erfassung der Daten wieder übergeben konnten.

Da der Ausweis auch auf der Wache nicht wieder abgeholt wurde, suchten die Polizisten die Wohnanschrift des Hageners auf. Nachdem sie klingelten, bat der 42-Jährige die Beamten in seine Wohnung. Was dann folgte, war für den Hagener alles andere als angenehm.

Polizei macht eindeutigen Fund in Wohnung

In der Wohnung des Mannes fiel den Beamten ein starker Cannabisgeruch auf. Auf dem Wohnzimmertisch konnten die Polizisten dann eine größere Menge an Betäubungsmitteln sehen, die offen herumlagen. Zudem lagen auf dem Tisch zwei benutzte Feinwaagen. Im weiteren Verlauf fand die Polizei weitere Drogen in der Wohnung. Es handelte sich um psychoaktive Pilze und Heroin. Der Mann hatte darüber hinaus auch Streckmittel und Verpackungsmaterial für das Rauschgift.

Die Beamten beschlagnahmten die Sachen sowie die Drogen und fertigten eine Strafanzeige an. In der Wohnung des 42-Jährigen hielt sich darüber hinaus noch ein 31-Jähriger auf, der vor den Augen der Einsatzkräfte versuchte, einen Joint zu rauchen. Er erhielt ebenfalls eine Strafanzeige. Hätte der Mann bei der Polizeikontrolle nicht seinen Ausweis zurückgelassen, wäre das Ganze wohl nicht aufgefallen.