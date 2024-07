NRW: Mann besucht Kumpel – danach hat er eine Kugel im Rücken ++ Lebensgefahr!

Schrecklicher Vorfall in Köln-Chorweiler (NRW)! Dort wurde einem Mann eine Kugel in den Rücken gejagt – Lebensgefahr! Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen.

Am Freitagabend (5. Juli) ist ein 36 Jahre alter Mann in Köln (NRW) mit einer mutmaßlichen Schussverletzung im Rücken in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er musste sofort notoperiert werden.

Kumpel alarmierte den Rettungsdienst

Eine Mordkommission ist eingerichtet und hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge alarmierte ein Kumpel des Mannes den Rettungsdienst. Das 36-jährige Opfer besuchte ihn zuvor in seiner Wohnung in der Fritz-Erler-Straße in Seeberg.

Die Hintergründe sind bislang unklar. Nach derzeitigem Stand wird der 36-Jährige weiterhin intensivmedizinisch versorgt.

Polizei auf der Suche nach Zeugen

Du hast etwas gesehen und kannst Angaben zu dem Vorfall machen? Dann melde dich bei den Ermittlern der Mordkommission unter der Rufnummer 0221-229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de.