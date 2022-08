NRW: Giftspinne nun auch im Münsterland gesichtet – wie gefährlich ist sie wirklich?

Eine exotische Spinnenart macht sich in NRW breit.

Die „Zoropsis Spinimana“ – umgangssprachlich „Nosferatu-Spinne“ genannt – stammt aus Nordafrika und dem Mittelmeerraum. Immer häufiger werden die Achtbeiner auch in Deutschland gesichtet, nun auch sogar im Kreis Coesfeld im Münsterland (NRW).

Doch wie gefährlich ist die Nosferatu-Spinne? Schließlich setzt sie bei einem Biss Gift in der Wunde ihres Opfers frei...

NRW: Nosferatu-Spinne im Kreis Coesfeld gesichtet

Dass die (ohne Beine) rund eineinhalb Zentimeter große Spinne sich früher oder später in Deutschland ansiedeln würde, wundert Spinnenzüchter Stephan Loksa mit Blick auf den Klimawandel überhaupt nicht. „Es wird immer wärmer, in zehn bis 20 Jahren wird sie auch in Nordeuropa angekommen sein“, erklärt er.

Doch kann der Biss der Nosferatu-Spinne auch für den Menschen gefährlich werden?

NRW: Wie giftig ist der Spinnenbiss?

Trotz des blutrünstigen Namens der Spinne kann Loksa hier Entwarnung geben: „Das Gift ist vergleichbar mit dem einer Biene oder Wespe. Schmerzhaft, aber meist harmlos. Nur für Allergiker kann es zum Problem werden.“

Eine exotische Spinnenart macht sich in NRW breit.

Einfach Abstand halten und das Tier nicht bedrohen – schon sei die Gefahr laut „rp-online“ gebannt. (at)