NRW: Freibad muss ausgerechnet jetzt schließen – Stadt bleibt keine andere Wahl

Schlechte Nachrichten für alle Badenixen und Wassermänner, die sich am Donnerstag (22. August) vorgenommen hatten, ins Freibad zu gehen. In einer NRW-Stadt wird daraus leider nichts.

Viele Sonnentage, die Lust auf Freibad machten, wurden uns in NRW dieses Jahr bislang noch nicht beschert. Nun könnte das Wetter zwar mal wieder mitspielen, aber ausgerechnet jetzt muss ein Freibad schließen.

NRW-Freibad muss schließen

Dabei geht es um das Freizeitbad De Bütt in Willich. Diese Hiobsbotschaft teilte die Stadt am Dienstagmittag (20. August) via Facebook mit: „Wie die Leitung des Sport- und Freizeitbads De Bütt mitteilt, bleibt wegen akuten, krankheitsbedingten Personalmangels der Freibadbereich der Bütt Mittwoch und Donnerstag geschlossen.“

Viele Schwimmbäder kämpfen Jahr für Jahr mit Personalmangel. Krankenfälle können dazu führen, dass die Betreuung und die Sicherheit durch Ausfall von Rettungsschwimmern oder anderem Personal nicht mehr geleistet werden kann. In solchen Fällen bleibt keine andere Wahl, als das Freibad zu schließen.

Ausgerechnet jetzt bei schönem Wetter

Dabei kommt die Schließung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn besonders am Donnerstag könnte sich ein Freibad-Besuch nochmal lohnen. Das Wetter in NRW verspricht laut den Prognosen nämlich wieder schöner zu werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Höchsttemperaturen bis zu 27 Grad. Und bis auf ein paar Wolken am Nachmittag soll es auch heiter bis sonnig bleiben.

Und zumindest von den Temperaturen soll es erstmal angenehm warm bleiben. Zum Freitag hin steigen die Chancen auch wieder, dass das Freibad De Bütt wieder öffnet. „Am Freitag kann das Freibad nach derzeitiger Einschätzung wieder geöffnet werden“, heißt es von der Stadt. Sowohl Freitag als auch Samstag sind bis zu 30 Grad sogar drin. Hier könnten aber vor allem Frühschwimmer auf ihre Kosten kommen, denn gegen Nachmittag könnte es das mit dem schönen Wetter schon wieder gewesen sein. Der DWD erwartet ab Nachmittag wieder Schauer und Gewitter.