NRW: Frau bringt Kind zur Welt – mit 63 Jahren

Es ist schon ein starkes Stück, überhaupt ein Kind zur Welt zu bringen. Aber mit 63 Jahren? Das dürfte schon beinahe einem Rekord in NRW nahekommen.

2024 war ein besonders geburtenreiches Jahr in einer NRW-Stadt. Und dort erblickte auch ein Kind das Licht der Welt, dessen Mutter stolze 63 Jahre alt war.

NRW: Älteste Mutter in Wesel ist 63

2024 wurden in Wesel 1.474 Babys geboren. Das sind knapp 130 mehr als noch 2023. Allerdings haben nur 462 der Mütter auch ihren Wohnsitz in Wesel. Eine davon, die älteste Mutter 2024, war stolze 63 Jahre alt, als sie ihr Kind zur Welt brachte.

Das geht aus der Statistik des Weseler Standesamtes hervor. Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann es allerdings keine weiteren Informationen zur Mutter herausgeben. Auch interessant: Die jüngste Mutter im vergangenen Jahr war 15 Jahre alt. Die beliebtesten Baby-Namen im vergangenen Jahr waren Ella bei den Mädchen, was schön, strahlend, sonnig bedeutet und Lio, was für Löwe und Stärke steht.

NRW: Zahlen zu Hochzeiten und Sterbefällen

Das Weseler Standesamt hat noch weitere Zahlen herausgegeben, so zum Beispiel zum Thema Hochzeit. So haben 2024 163 Paare in Wesel geheiratet, 131 davon haben hier auch ihren Wohnsitz. Der älteste Bräutigam war 86 Jahre alt, die älteste Braut 73 Jahre.

Ein etwas traurigeres Thema: die Sterbefälle. Im vergangenen Jahr sind 1.346 Menschen in Wesel gestorben, etwas über die Hälfte davon hatten auch ihren Wohnsitz innerhalb der Stadtgrenzen. Es starben mehr Männer als Frauen, allerdings nur 20, daher war es sehr ausgeglichen. Der älteste Mann, der starb, war 102 Jahre alt, die älteste Frau ein Jahr jünger.