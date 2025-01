NRW: Fitnessstudio-Decke eingestürzt – Feuerwehr im Großeinsatz

Alarm am Mittwochmorgen (15. Januar)! In Recklinghausen (NRW) zog die Feuerwehr um 10.15 Uhr zu einem Großeinsatz unter der Kennung „Massenunfall von Verletzten“ raus. Der Grund: In einem Fitnessstudio in Hochlarmark war eine Zwischendecke eingestürzt.

Der Betreiber hat das Fitnessstudio nun auch geschlossen. DER WESTEN hat mit der Feuerwehr gesprochen, die soeben den Einsatzort in NRW verlassen hat.

NRW: Fitnessstudio-Decke stürzt ein

„Glück im Unglück“ hatten die Gäste des Fitnessstudios an der Richardstraße am Morgen. So war dort gegen 10.15 Uhr eine 400 Quadratmeter große Gipsdecke im Damenbereich heruntergekracht. Allerdings befand sich diese im dritten Obergeschoss und damit weit genug von den Räumlichkeiten des Studios entfernt.

Es wurde niemand verletzt, wie ein Sprecher der Recklinghäuser Feuerwehr gegenüber DER WESTEN bestätigte. Alle Anwesenden konnten sich vorher in Sicherheit bringen. Der Einsatz sei auch seit 11.20 Uhr für beendet erklärt worden.

Fotos vom Einsatzort Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber Feuerwehr Recklinghausen Foto: Feuerwehr Recklinghausen

NRW: Keine Verletzten – Betrieb eingestellt

Da man allerdings von der eingegangenen Meldung am Morgen her nicht absehen konnte, wie glimpflich das Ganze am Ende ausgehen würde, war die Feuerwehr natürlich alarmiert gewesen und mit starken Kräften losgezogen.

Die Feuerwehr hatte dann das Gebäude geräumt. Der Betreiber hatte währenddessen bereits freiwillig den Betrieb eingestellt und schon einen Statiker bestellt. Denn es könnte ja sein, dass das Gebäude nun instabil ist. Und es soll schließlich bei null Verletzten bleiben.

