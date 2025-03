Fitness First in NRW schmeißt Kunden raus – Schuld ist sein T-Shirt

Die einen schwören auf Bauch, Beine, Po, die anderen stehen weiterhin auf Zumba und wieder andere wollen ihre Muskeln an den Geräten stählen. Alles kein Problem bei rund 120 Filialen von Fitness First in ganz Deutschland.

Doch gibt es bei Fitness First in NRW jetzt etwa einen Dresscode? Kürzlich wurde zumindest ein Kunde aufgrund seines T-Shirts aus dem Studio geschmissen. Was war denn da los?

Fitness First in NRW schmeißt Kunden raus

Dass man nicht im Anzug oder Abendkleid zum Training bei Fitness First in NRW erscheint, versteht sich wohl von selbst. Aber auch das dürfte sicher nicht zu einem Rauswurf aus dem Fitnessstudio führen. Denn der Kunde ist im Normalfall König. Doch warum führte dann ein T-Shirt zum Rauswurf eines Mannes?

Der Grund ist ganz einfach. Das T-Shirt, das der Mann beim Training trug, war alles andere als harmlos! Der Kunde eines Fitness First in Köln-Ehrenfeld trug nämlich ein Shirt mit der Aufschrift „The White Race“, daneben ein düsteres Bild von Eisenbahnschienen, wie der Kölner „Express“ berichtet. Und wer ein bisschen in Geschichte aufgepasst hat, der weiß wohl, wofür diese Eisenbahnschienen stehen sollen. Als die Mitarbeiter auf das mehr als fragwürdige Kleidungsstück aufmerksam wurden, sollen sie ihn gebeten haben, das T-Shirt auszuziehen oder das Studio zu verlassen.

Kunde zeigt keinerlei Einsicht

Das schmeckte dem Kunden aber so gar nicht. Kurzerhand schnappte er sich noch bei Fitness First in NRW sein Handy und filmte die ganze Szene. Das Video ging auf X (ehemals Twitter) viral. Auf sein T-Shirt angesprochen sagt der Mann: „Was bin ich? Ich bin Weißer und da bin ich stolz drauf.“ Niemand könne ihm vorschreiben, sein T-Shirt auszuziehen, zudem wolle er nun seinen Vertrag in dem Fitnessstudio kündigen.

Das X-Video wurde unter anderem von Journalist Julius Geiler geteilt. Darunter tummeln sich jede Menge Kommentare, die das Vorgehen der Mitarbeiter in dem Fitness First in NRW vollkommen nachvollziehen können. Hier heißt es unter anderem: „Meine Hochachtung. Die beste Werbung für das Fitnessstudio in Köln-Ehrenfeld.“