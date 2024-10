NRW: Feuerwehr macht schrecklichen Fund – sie muss sofort handeln

Traurig, was am Wochenende in NRW passiert ist…

Am späten Freitagabend (11. Oktober) war die Tierrettung der Feuerwehr Köln (NRW) wieder mal im Einsatz. Denn wie so oft hatten Zeugen ein paar ausgesetzte Tiere in der Stadt entdeckt. Doch was dann später beim Tierheim Köln-Dellbrück im Haus eintrudelte, bringt Tierfreunde nun vollends aus der Fassung.

NRW-Tierheim nicht Findlinge auf

Hund, Katze, Maus und mehr finden Platz im Tierheim Köln-Dellbrück. Meistens sind es Fundtiere, die ihren Weg ins Tierheim finden, manchmal aber auch Sicherstellungen – etwa aus Messi-Haushalten oder illegalen Zuchtstellen. Auch hier hat die Tierrettung der Feuerwehr oft die Finger im Spiel. So auch dieses Mal.

Am späten Freitagabend kamen die Einsatzkräfte mit einem Transportkorb vorbei. Den hatten sie so auf der Straße gefunden. Und darin? Eine Rattenmama mit ihren acht Babys. Die Großfamilie wurde einfach herzlos ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen.

NRW: Tierfreunde rasten aus

Zum Glück gibt es die Tierrettung und die Tierheime, sonst hätten die Jungtiere sicher nicht lange überlebt. Ratten sind zwar auch bei den Tierfreunden des NRW-Tierheims nicht gerade beliebt. Doch so ein Verhalten wie ihre Besitzer es an den Tag gelegt haben, müssen auch sie hart verurteilen.

„So was macht man nicht, auch die haben ein Herz“, trauert eine Facebook-Nutzerin unter dem Beitrag des Tierheims. Allgemein können sie und die anderen, die den Beitrag kommentieren, kein Verständnis für die Halter aufbringen. „Wie kann man das tun und nach Hause fahren und sich schlafen legen?“

Die Rattenmama und ihre Jungtiere sind jetzt im NRW-Tierheim untergekommen. Foto: Tierheim Köln-Dellbrück

Vor allem Rattenfans können nicht glauben, was das Tierheim in NRW da berichtet. „Farbratten sind wundervolle Haustiere und Begleiter“, weiß eine Nutzerin. „Super schlau und sehr lieb, wenn sie handzahm aufgezogen wurden.“ Da können ihr andere nur zustimmen. „So schlaue und soziale Tiere, da kann sich manch ein Mensch eine Scheibe von abschneiden.“